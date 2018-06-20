Янукович поручил Хорошковскому и Могилеву «отработать» журналистов

Я вообще-то человек очень внушаемый. Побывала сегодня на пресс-конференции журналистов центральных и региональных СМИ с президентом Януковичем и вышла с радостным и легким чувством. У нас, знаете ли, все есть. У нас будет возвращаться НДС, у нас есть свобода слова, свобода собраний, свобода вероисповеданий. Так сказал президент Янукович. И милиция у нас хорошая. Она не пускает оппозицию на митинги, просто потому что «бережет ее от неприятностей», и милиция даже страдает иногда, вот недавно сотрудники МВД «пострадали в тридцати радикальных митингах». Президенту, по его словам, неприятны все эти меры предосторожности, связанные с его персоной (ответ на вопрос о толпах милиции и перекрытом движении). Ему неприятны меры предосторожности, но просто на него хотят «сделать покушение». Во всяком случае, в этом он нас убеждал на пресс-конференции. Он верит в вероятность покушения, потому что ему это «документально показали». Президент держался дружески, называл нас коллегами и единомышленниками.

К сожалению, эйфорию от пресс-конференции я сохраняла недолго. Как только я по завершении мероприятия вышла на ступени Украинского дома, то услышала жесткое замечание охранника: пожалуйста, идите в самый низ по ступеням. (Подразумевалось, что следом за мной пойдет Президент, а учитывая, как опасна его работа и как серьезны угрозы его жизни, я не должна тут путаться под ногами).

Двумя часами ранее, утром журналисты УНИАН не могли поставить на ведомственной стоянке перед офисом свои машины: всю Европейскую площадь с окрестностями Управление Госохраны очищало от машин по случаю того, что в Украинском доме должен был выступать Президент Янукович. Разбираясь с машинами, мы вспоминали, как это происходило при президенте Ющенко. В день его пресс-конференции под бывшим музеем Ленина собирались пикеты самых разных политсил. Симпатики и недовольные махали партийными флагами, очень вербально выражая свои чувства национальному лидеру. Движение транспорта никто никогда не перекрывал. Но сейчас в Украине все по-другому… Возле Украинского дома с самого утра установили палатки, а позже туда вывели несколько сот селектированных симпатиков Януковича, которые по-деловому помахивали флагами. Все без споров, без криков… Насколько я знаю, колонну протестантов, которая направлялась к Украинскому дому, бойцы новой власти, как и вчера, оттеснили. Напомним, что вчера активистов движения «За Украину», включая депутатов, "Беркут" оттеснил на улицу Тельмана, даже не дав развернуть знамена… Сегодня колонне не дали дойти, остановив их возле стадиона Динамо. Как говорят в таких случаях регионалы, митингуйте за городом на здоровье…

К началу пресс-конференции я прошла в Украинский дом. Порадовало, что половина журналистов была одета в белые футболки движения «Стоп-цензура» с одноименными надписями. К обозначенному в анонсах времени вошел президент, и я кожей почувствовала, как неприятна ему после вчерашних оваций своих сторонников мертвецкая тишина, установившаяся в зале с прессой. Ни хлопка, ни улыбки. Отдельные журналисты встали, но это был не знак почтения, а простое любопытство – они желали получше рассмотреть, как заходит глава державы. Но при этом сам тон пресс-конференции был задан очень демократический, я бы сказала, даже искренний. Это была просто другая от нашей политической жизни реальность. Кроме тройки комплиментарных, звучали и вполне острые вопросы. Президенту вручили открытое письмо журналистов движения Стоп-цензура, где перечислялись все случаи цензуры на телевидении. Забегая вперед, скажу, что президент прямо в эфире эффектно «расписал» обращение журналистов на главу СБУ Хорошковского и главу МВД Могилева, поручив им разобраться и «отработать это с журналистами». (Как пошутил сидевший рядом коллега, «отработать журналистов»). А журналистам глава державы сказал, что «на вас никто не давит, и вы тут стоите в этой футболке, и это показывает, что мы с вами - единомышленники».

Президент почти пообещал, что женщине, пострадавшей из-за ДТП с его кортежем, которая вышла из комы, будет оказана помощь. Пообещал, что с приватизацией ММК Ильича он разберется, и почти пообещал, что если консорциум по управлению ГТС и будет создаваться, то с широким числом участников, подразумевая, что с участием Европы. Он пропустил мимо ушей предложение примерить футболочку «Стоп-цензура». А когда ему напомнили, что он обещал пригласить журналистов в свою скандальноизвестную резиденцию Межигорье, сходу предложил прямо сейчас туда с ним поехать.

На невзыскательный вкус пресс-конференция выглядела, как вполне демократическое мероприятие. Но очень показательными были два вопроса. Точнее два ответа. Первый, когда главу державы спросили о том, почему согласовывается информполитика телеканала Интер и Первого национального телеканала (эти каналы считаются наиболее заангажированными властью), он переспросил: а вы считаете, что это плохо? Журналисты стали бурно высказывать свое мнение, что, мол, конечно, плохо. Ответ на вопрос о вчерашних событиях, когда милиция оттеснила манифестантов «За Украину», прозвучал так: милиция должна обеспечивать общественный порядок, мы знаем, что есть силы, которые хотят изображать из себя героев или обиженных, мы бережем их от неприятностей». Далее шли емкие рассуждения о том, что милиция тоже страдает от радикальных митингов. Этот ответ был четким сигналом: свободы собраний в Украине не будет.

Покидая Украинский дом, заметила, как симпатики Януковича по-деловому сворачивали знамена партии. Им было комфортно, пикеты протеста так и не дошли до Украинского дома. Министр внутренних дел Могилев позже дал комментарий, в котором по поводу очередного задержания протестантов дежурно ответил, что все делается для поддержания общественного порядка. Журналисты, как выяснилось несколькими минутами позже, так и не поехали в Межигорье. Хотя сладкое обещание поехать туда вместе уже передали в эфире прямой трансляции. Как становится понятно из стратегий Банковой: власть не пугают журналисты Интернета. Их волнуют акции протеста и то, чтобы не появилась телекартинка этих акций. Ради этого они готовы пережить часовую пресс-конференцию с журналистами и выслушивать неприятные вопросы. Пишущих пока не трогают. Снимающие все еще борются. Еще одним тестом на наличие или отсутствие цензуры станут вечерние новости. Покажут ли в них толпу пикетчиков, которые так и не дошли до Украинского дома? Передадут ли, что журналисты так и не поехали в Межигорье?

Маша Мищенко