Янукович хочет подписать декларацию о стратегическом партнерстве с Россией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости подписание декларации о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в послании к украинскому народу.

«Думаю, нам целесообразно вернуться к идее подписания декларации о стратегическом партнерстве Украины и России», - заявил он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в украинско-российских отношениях следует провести инвентаризацию международно-правовых двусторонних соглашений с целью подкрепления положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Глава государства также в очередной раз заявил о намерении подготовить десятилетнюю программу социально-экономического сотрудничества Украины и России, которая, по его словам, позволит полноценно реализовать этот базовый договор о дружбе между странами.

«Наша твердая позиция – отношения с Россией будут развиваться по восходящей», - отметил Президент и подчеркнул, что главным приоритетом в этом является экономическая сфера.

При этом, по его словам, стратегическое партнерство Украины и России является важной составляющей, в частности, европейской безопасности.