Добкину нравится то, что делает Янукович

За первые 100 дней президентства Виктора ЯНУКОВИЧА «политический климат» Украины приблизился к уровню развитых европейских стран.

Такое мнение в интервью УНИАН заявил председатель Харьковской государственной областной администрации Михаил ДОБКИН.

«Создается благоприятный фон для международной общественности, для инвесторов внутри страны. Так называемый политический климат, который у нас сегодня все больше возвращается в нормальное русло, становится такого вида, в котором оно существует во многих развитых европейских странах», - считает М.ДОБКИН.

По его мнению, сейчас Президент, правительство и парламент консолидированы для «изменения в лучшую сторону жизни украинского народа» и для восстановления международного имиджа Украины, который, считает М.ДОБКИН, пострадал в предыдущие годы.

Кроме того, одним из главных итогов первых 100 дней пребывания у власти Президента В.ЯНУКОВИЧА является эффективно выстроенная вертикаль власти, считает губернатор Харьковской области.

«На сегодняшний момент я бы одним словом оценил это как хорошо проделанная работа, потому что сформирована за короткий срок вертикаль власти, которая сегодня обеспечивает жизнедеятельность государства», - сказал М.ДОБКИН.

Кроме того, М.ДОБКИН положительно отметил создание Комитета экономических реформ, а также выработку предложений по реформированию государственного управления, в частности экономики.

«Даже частично есть предложения по реформированию административно-территориальной системы в нашем государстве. Это не полноценная реформа, но первые шаги, которые приведут к созданию масштабной реформы», - сказал М.ДОБКИН.

Говоря о внешнеполитических итогах 100 дней президентства В.ЯНУКОВИЧА, М.ДОБКИН отметил три направления: договоренности с Европейским Союзом относительно возможности отмены визового режима между ЕС и Украиной до конца 2010 года, заявление В.ЯНУКОВИЧА во время визита в США на мировом саммите по вопросам ядерной безопасности об отказе Украины от использования обогащенного урана, а также восстановление добрососедских отношений и решения ряда затянувшихся и требующих немедленного решения проблем в отношениях с Российской Федерацией.

«Украина выглядела как абсолютно равноправный партнер Российской Федерации в переговорах, которые имели политическую и экономическую подоплеку. Максимальные пожелания Украины достигнуты. Я считаю, что это огромнейший шаг и в сторону будущих наших международных отношений со всеми партнерами», - отметил М.ДОБКИН.