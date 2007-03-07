Отчет Госдепа США о ситуации в Украине: ложка меда в бочке дегтя

В Украине и по-прежнему распространена коррупция во всех ветвях власти, усиливается расовая нетерпимость, нарушаются права женщин и детей, а украинские стражи порядка часто прибегают к пыткам и поборам. Такие выводы нового отчета Государственного Департамента США, обнародованного отделом по вопросам демократии, прав человека и труда. В то же время, отчет Госдепа отмечает отсутствие в Украине в прошлом году политически мотивированных убийств и арестов, а также называет последние парламентские выборы самыми свободными в истории государства.

Наибольшую обеспокоенность авторов отчета Госдепа вызывает отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией на всех уровнях украинской власти. В отчете приводятся многочисленные случаи взяточничества в судебной системе и в правоохранительных органах.

В отчете указывается и на коррумпированность высшего образования в Украине как при поступлении в вузы, так и во время учебного процесса. Согласно выводам отчета, в украинском образовании нет понимания принципа академической свободы, а преподаватели могут быть уволены за свои действия. В отчете вспоминается и о необоснованном присутствии работников СБУ в научных учреждениях.

Отчет Госдепа указывает на продолжение проявлений антисемитизма в Украине, большинство из которых связаны с МАУП, что финансируется государствами Ближнего Востока. Также вспоминаются и частые случаи нападений на чернокожих студентов из африканских государств.

Значительная часть отчета Госдепа США посвящена нарушению прав женщин и детей. В частности, авторы делают вывод, что 70% украинских женщин становятся жертвами домашнего насилия, многие из них становятся объектами сексуальных домогательств сотрудников. Женщины в Украине также получают меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами, редко занимают руководящие должности.

Серьезной проблемой в Украине остается и сексуальная эксплуатация детей. Значительная часть детской порнографии в интернете, по утверждению отчета, имеет украинское происхождение. В то же время, отчет отмечает, что стражам порядка удалось возбудить больше 100 уголовных дел по этому вопросу.

Отчет Госдепа США указывает и на позитивные тенденции в Украине в 2006 году, в частности отсутствие политических преследований или давления со стороны государственных органов на СМИ, а также на улучшение условий содержания узников. Отчет одобрительно оценивает судебный приговор по делу убийства журналиста Игоря Александрова. В то же время, авторы пишут об отсутствии прогресса в установлении заказчиков убийства другого журналиста, Георгия Гонгадзе, и невыполнении Президентом Ющенко обещания расследовать прошлые случаи коррупции во власти.

Отчет вспоминает и об отсутствии расследования прошлогодних обвинений по адресу руководителей «Нефтегаза Украины», которых подозревали в финансовых махинациях.

Радио "Свобода"