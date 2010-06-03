Возле дворца Украина запретят даже ходить: киевлян просят не обижаться

Управление государственной охраны просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к ограничению сегодня движения автотранспорта вблизи Национального дворца искусств «Украина» с 15 часов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УГО.

В пресс-центре напомнили, что сегодня в 16.00 в Национальном дворце искусств «Украина» состоится Собрание по случаю произнесения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ послания к украинскому народу, в связи с чем и будет ограничиваться движение автотранспорта и пешеходов.

“Управление государственной охраны просит киевлян и гостей столицы с пониманием отнестись к неудобствам с временным ограничением движения транспортных средств и пешеходов при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности должностных лиц, в отношении которых осуществляется охрана”, - отмечают в УГО.