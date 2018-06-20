К выступлению Януковича возле дворца Украина зачищают рекламу (документ)

К сегодняшнему выступлению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Дворце “Украина” в Киеве руководители рекламных агентств должны были на прилегающих к дворцу территориях убрать коммерческую рекламу.

С соответствующим письмом (№196-3096 от 02.06.2010 г.) к руководителям рекламных агентств обратилось коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации “Киевреклама”.

В частности, в письме, подписанном директором Еленой БАКАЕВОЙ, отмечается: “Во исполнение поручения Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от 01.06.2010 г. № 20216 и в соответствии с обращением Администрации Президента Украины от 01.06.2010 г. № 28-01/976, КП “Киевреклама” просит до 18.00 02.06.2010 г. обеспечить демонтаж коммерческой рекламы на прилегающей территории к Национальному дворцу “Украина” (ул. Красноармейская, 103) в связи с проведением мероприятий, связанных с Собранием по случаю оглашения Президентом Украины В.Ф.ЯНУКОВИЧЕМ послания к украинскому народу 3 июня 2010 г.”.

Также в письме указан номер мобильного телефона, на который нужно было “сообщить о выполнении”.

Представитель КП “Киеврекламы”, который ответил по этому номеру, на вопрос УНИАН, зачем к выступлению В.ЯНУКОВИЧА снимать коммерческую рекламу, ответил, что она “никак не вписывается с тумбами с государственными флагами, которые там будут стоять”, и что “нам от них есть такое поручение”. В то же время в “Киеврекламе” заверили, что когда мероприятие с участием Президента завершится, рекламу восстановят.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, в 16.00 в Национальном дворце искусств «Украина» состоится собрание по случаю оглашения Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ послания к украинскому народу.