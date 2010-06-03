Глава КС Украины хвастает в Москве тем, что его много критикуют дома

Спикер Совета Федерации РФ Сергей МИРОНОВ отмечает важность сотрудничества Конституционных судов Украины и России для развития двухсторонних отношений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Конституционного Суда Украины Андреем СТРИЖАКОМ.

«Роль Конституционного Суда Украины, роль Конституционного Суда России в наших двухсторонних отношениях также велика, потому что от того, как будет идти государственное строительство, какой будет экономика, каким будет социальное самочувствие внутри наших стран – все это будет складываться на наших отношениях», - сказал С.МИРОНОВ.

Он отметил, что между КС Украины и России существует очень тесное взаимодействие.

По мнению С.МИРОНОВА, вопросы, которые призваны решать суды в наших странах – это важнейшие вопросы самой государственности, и от нормальной, эффективной работы Конституционных судов зависит очень много.

Он отметил, что между «двумя братскими народами» устанавливаются отношения, которые «должны быть». По его словам, это подтверждает, что после вступления Виктора ЯНУКОВИЧА на должность Президента Украины он семь раз встречался с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

В свою очередь, А.СТРИЖАК отметил, что между КС Украины и России существует меморандум о сотрудничестве. Он заверил, что контакты между Конституционными судами интенсифицировались.

По словам А.СТРИЖАКА, последние «серьезные» решения КС Украины повлияли на отношения с Россией, а также на работу парламента и правительства.

«Критики много, но мы рады, что нас не хвалять, потому что когда хвалять, значит, что-то не так. Если много критики, значит, мы на правильном пути», - считает А.СТРИЖАК.