Ющенко отменил ”чрезвычайное положение” в Одессе

Городской голова Одессы Эдуард ГУРВИЦ убежден, что одним из главных виновников событий 9-летней давности в Одессе, когда в городе был установлен режим «временного правления» вице-премьер-министра Николая БИЛОБЛОЦКОГО, был прежде всего тогдашний Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.ГУРВИЦ сказал, комментируя отмену Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа своего предшественника Л.КУЧМЫ, который в 1998 году фактически ввел в Одессе чрезвычайное положение, отменив результаты выборов мэра, победителем которых был тогда Э.ГУРВИЦ и назначил «и.о. городского головы» вице-премьер министра Украины Н.БИЛОБЛОЦКОГО.

«Виновным в событиях 9-тилетней давности в Одессе я считаю лично Леонида КУЧМУ», - отметил Э.ГУРВИЦ. «Фактически своим Указом от 26 марта 1998 года Л.КУЧМА упразднил в Одессе институт местного самоуправления, - подчеркнул мэр Одессы. – Этот указ авторства Леонида КУЧМЫ был антиконституционным и противоречил законам Украины, им в Одессе практически вводилось чрезвычайное положение. Никаких правовых оснований для этого у КУЧМЫ не было. Были только личные амбиции и желание прибрать город к рукам. Инструментом для реализации этих амбиций был выбран Руслан БОДЕЛАН».

Для достижения этих неблаговидных целей, акцентировал Э.ГУРВИЦ, «не жалели ничего, в том числе не жалели и людей. Мы хорошо помним, при каких обстоятельствах погибли Игорь Свобода и Сергей Варламов, стреляли в Леонида Капелюшного, покушались на весь состав горисполкома. И до сих пор прямой ответственности за это никто не понёс». У меня к бывшему Президенту Л.КУЧМЕ «нет никаких личных претензий, - заметил Э.ГУРВИЦ. - Но безответственность влечёт за собой новые нарушения законности и Конституции, а повториться то, что происходило в Одессе в 1998 году не должно никогда. Вот почему так важно, что 5 марта опубликован Указ, в котором написано: отменить Указ Президента от 26 марта 1998 года №511, как противоречащий Конституции и Законам Украины».

Кроме того, подытожил мэр Одессы, «уже отменено решение Кировоградского областного суда, которое также было неправовым и политически мотивированным. Пусть и почти через девять лет, но факт восстановления исторической справедливости для нашей команды и одесситов, чьи права были нарушены, имеет огромное моральное значение».

Как сообщал 5 марта УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО признал неконституционным Указ «О мерах по обеспечению конституционных прав граждан, а также руководства процессами жизнедеятельности Одессы», подписанный предшественником Леонидом КУЧМОЙ 26 мая 1998 года. Глава государства подписал 3 марта Указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 мая 2006 года».

Прежний документ от 26 мая 1998 года, подписанный Л.КУЧМОЙ, признан Президентом В.ЮЩЕНКО «изданным вопреки Конституции и законам Украины».