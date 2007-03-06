Ющенко: общество становится свидетелем взаимопонимания политиков Нашей Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует усилия, направленные на консолидацию демократических сил Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах, еще раз подтвердив высказанную им позицию по этому поводу в недавнем письме к лидерам оппозиционных фракций Верховной Рады после подписания соглашения между «Нашей Украиной» и БЮТ.

«Мне приятно отметить, что съезд «Нашей Украины», который состоится 31 марта, предусматривает как раз объединение определенной группы политических партий, сил в одну политическую силу с одним уставом», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, такой шаг делается для того, чтобы минимизировать проблемы формальных отношений, которые возникают у разных политических партий, в том числе и относительно процедур принятия тех или других решений. По мнению Президента, такие формальные моменты «на долго отбрасывают политическую динамику». В настоящее время, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, общество становится свидетелем взаимопонимания политиков из «Нашей Украины» и из других политических партий в том, что касается консолидации демократического движения Украины. «Для демократии Украины это всегда был очень сложный амбициозный вызов», – констатировал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, в настоящее время именно объединение «дает лучший ответ на то, как гармонизировать украинскую политику».

В.ЮЩЕНКО также отметил, что сегодня следует вести дискуссию не о «полномочиях Президента или другой фигуры», а о сбалансированной системе противовесов, паритета, взаимного контроля между ветвями власти. Важную роль в этом процессе должна играть оппозиция как институт, который также должен принимать участие в формировании государственных решений. «Оппозиция должна быть объединенной, сплоченной, солидаризованной», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве региональные организации «Нашей Украины» и Блока Юлии Тимошенко подписали соглашения о сотрудничестве.