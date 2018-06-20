Эксперт: Из-за антинатовских акций мы утратили возможность противостоять пиратам

Капитан первого ранга в запасе Вадим Махно еще полгода назад был начальником отдела – главным специалистом боевого применения ракетно-артиллерийского оружия ВМС Украины. В этой должности находился последние десять с половиной лет. Всего же его военная выслуга составляет 39 лет. Практически вся служба Вадима Петровича связана с Черным морем. Служил на различных кораблях, в том числе на крейсере Черноморского флота, в береговой ракетно-технической базе. Вадим Махно ответил на наши вопросы.

ХОРОШО БЫ ОТДАТЬ КРЕЙСЕР «УКРАИНА» РОССИИ, А ОТ НЕЕ ПОЛУЧИТЬ ВЗАМЕН НЕСКОЛЬКО КОРВЕТОВ И ТРАЛЬЩИКОВ

Вадим Петрович, вы прекрасно знаете, что «реанимировать» недостроенный еще с советской эпохи крейсер «Украина» пытались дважды. Формировались экипажи, даже флаг на корабле торжественно подняли, передавали его на почетное хранение президенту Леониду Кучме… И обе попытки заканчивались практически ничем. С какими чувствами вы восприняли новость об очередной попытке достроить крейсер, теперь уже инициированной президентом Виктором Януковичем и его российским коллегой Дмитрием Медведевым,?

Слэнговое имя этого типа крейсера (проекта 1164) – «убийца авианосцев», и он предназначен для уничтожения авианосных групп противника. Достаточно сказать, что корабль способен запускать ракеты из Севастополя аж до районов Эгейского моря, то есть дальше Турции. Необходимо ли такое вооружение для Черного моря? Ну, я не знаю, зачем оно здесь, наверное, для таких целей достаточно авиации.

15 лет назад цена этого крейсера составляла 720 млн. долл. США. Кабинет министров Украины предлагал продать корабль России за «живые» деньги. У вице-адмирала Владимира Безкоровайного, второго командующего ВМС Украины, была другая идея: отдать крейсер России, точнее – поменять его на 6–7 кораблей классов «малый противолодочный корабль» и «тральщик». Но что-то не сторговались, не вышло. Хотя, на мой взгляд, это была правильная мысль Владимира Герасимовича: Украине очень нужны новые корабли классов «фрегат», «корвет» («корвет»– применяемая на Западе и в Украине классификация кораблей, которые в бывшем ВМФ СССР и в ВМФ России позиционируют как «малый противолодочный корабль. – Авт.), а также «тральщик». А России нужен крейсер. Построить его у себя ей сейчас нереально, а достроить – можно. В какое-то время готовность корабля составляла 95–97%, сейчас, наверное, немногим меньше, поскольку «Украине» нужен доковый ремонт. Кроме того, уже есть необходимость частично заменить вооружение, которое морально устарело. Такое вооружение (для замены) имеется в России.

Если говорить о достройке корабля для Украины, то необходимо новое проектирование, а это еще 3–4 года, и, в общем-то, не очень реально, тем более в сегодняшних финансово-экономических условиях.

То есть сейчас мы практически возвращаемся к той ситуации 15-летней давности.

Кстати, Россия достраивать и покупать крейсер тогда отказалась, потому что категорически против этого была настроена российская судостроительная промышленность. Они как раз строили для себя один из крейсеров такого же типа, только атомный, и четко понимали: если Украина продаст крейсер России, то российская судостроительная промышленность останется без больших денег.

Возвращаясь к теме недостройки корабля. Одна из главных причин – отсутствие на нем ракетного комплекса, который может поставить только Россия…

Дело в том, что строительство начиналось в свое время, и сейчас получается, что фактически корабль построен для ракет, морально уже устаревших. Но его достаточно легко переоборудовать под новые российские ракеты. Но, опять-таки, надо переоборудовать, и подобные ракеты есть только в России.

То есть, достройка корабля может иметь место только для России или для третьих стран?

Скорее всего, он будет достроен Россией для России.

И что от этого получит Украина?

Во-первых, Украине реально получить за «Украину» – если смогут договориться – «живые» деньги. Понятно, что на 720 млн. долл. США уже не приходится рассчитывать, время ушло. Корабль ведь хоть и не эксплуатировался, но устарел. А вообще для ВМС Украины был бы идеальный вариант, если бы мы отдали крейсер России, а она нам, действительно – взамен по цене этого корабля передала ряд кораблей класса «тральщик» и «корвет». Примерно, тонна водоизмещения за тонну водоизмещения, и это так и получается – 6–7 кораблей.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФЛОТАМИ УКРАИНЫ И РФ ПРЕКРАТИЛОСЬ ПО ИНИЦИАТИВЕ НЕ УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ

Как вы относитесь к заявлению президентов двух стран об усилении сотрудничества между ВМС Украины и ЧФ РФ?

Вообще сотрудничество между флотами России и Украины было прекращено по инициативе не украинской стороны. Это случилось еще при президенте Кучме, перед конфликтом вокруг острова Тузла.

То, что мы восстанавливаем сотрудничество, – это очень положительный момент. Потому что проведение совместных учений с россиянами здорово поднимало боеготовность. Кроме того, мы помогали друг другу: они обеспечивали наши учения, мы обеспечивали их учения. Это было взаимовыгодно и взаимополезно. Мало того, мы регулярно стреляли вместе.

С РУССКИМИ У НАС БЫЛА ДОГОВОРЕННОСТЬ: КТО НА УЧЕНИЯХ СТРЕЛЯЕТ ХУЖЕ, ТОТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕСТОРАН

…Могу сказать, что с главным ракетчиком российского ЧФ у нас была такая негласная договоренность: какого флота корабли стреляют хуже, значит, главный флотский ракетчик виноват, и ресторан обеспечивает тот из нас, чьи корабли стреляли хуже. Мне платить за ресторан ни разу не довелось.

А российские моряки в активизации двустороннего сотрудничества, по-вашему мнению, искренне заинтересованы?

Ну, мы же не в космосе живем. Вместе находимся в одном городе, в одних домах живем, наши дети встречаются, женятся.

МЫ МОГЛИ БЫ КОРМИТЬ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ, НО ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ ИХ ТЫЛОВИКАМ? На ваш взгляд, как человека, прослужившего почти по 20 лет на Черноморском флоте и в Военно-Морских Силах Украины, по каким направлениям флоты Украины и России еще могли бы сотрудничать?

Как известно, в Севастополе почти вся береговая инфраструктура бывшего Черноморского флота бывшего СССР досталась российской стороне. А ныне ЧФ РФ и ВМС Украины вместе где-то раза в три меньше, чем ЧФ Советского Союза. И такая мощная инфраструктура им в принципе не нужна. Достаточно привести такой пример: нефтяная база, которая отошла российскому флоту, едва ли не на 90 процентов отдана в аренду коммерсантам. Есть украинская нефтебаза. Она, конечно, намного меньше, но коммерсантам в аренду она не сдается, потому что нам самим не хватает. То есть, хочу сказать, какая разница, откуда брать топливо: с коммерческой базы, с военной российской или с военной украинской базы?

Или возьмем пример с питанием. Украинских солдат и матросов кормят гражданские фирмы, и эта форма намного «продвинутей», и намного дешевле обходится государству. И, в принципе, та же частная фирма, которая обслуживает украинских военных, могла бы кормить и россиян. Правда, для наших российских военных это будет очень болезненный вопрос, поскольку надо будет сократить огромное количество тыловиков.

Нам тоже есть что предложить россиянам, а им поучиться у нас. Взять тот же опыт использования компьютерных технологий. Здесь мы намного ушли вперед, и мы можем передать этот свой опыт. То есть, есть много вопросов, где россияне нам нужны, но есть немало вопросов, когда и мы нужны россиянам.

РУССКИЕ СОТРУДНИЧАЮТ С НАТО В ПОЛТОРА РАЗА АКТИВНЕЕ, ЧЕМ УКРАИНА

Украинские моряки ушли вперед, наверное, и в освоении стандартов НАТО, то есть международных стандартов, по которым живут флоты ведущих стран мира…

Что касается моряков, то да. Но вообще россияне сотрудничают с НАТО примерно в полтора раза активнее, чем Украина. Но у них и армия, и флот намного больше наших, оттого у них невысокий процент людей с таким опытом.

К примеру, мой сын учился в США в военном институте иностранных языков. Там постоянно учатся 5 офицеров из Украины, и 10 – из России. И если для Украины это хоть и не много, но и не мало, то для российской армии это капля в море и вообще не влияет на ситуацию в ее вооруженных силах.

У нас, я бы так сказал, более мобильные в принятии решений офицеры, потому что мы вынуждены были решать те вопросы, которые россияне не решали в принципе. Вот сейчас Сухопутные силы ВС РФ перешли на бригадную систему. В ВС Украины этот переход состоялся на пять лет раньше. Есть немало моментов, где и мы может чему-то научить наших российских коллег.

ИЗ-ЗА АНТИНАТОВСКИХ АКЦИЙ МЫ УТРАТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПИРАТАМ

Каким образом проведение совместных мероприятий с ЧФ РФ может отразиться на качестве сотрудничества с флотами других стран?

Во времена президента Кучмы мы старались не отстать от россиян в сотрудничестве с НАТО, и нам это, в принципе, удавалось. Почти всегда. Кое-где мы проигрывали россиянам, но, в общем-то, старались не отставать. Сейчас реально мы отстаем от них года на полтора-два по военному сотрудничеству с тем же НАТО и с ВС США. Мы за последние лет пять утратили свои позиции.

Чем могло бы грозить непроведение учения «Си бриз» для ВМС Украины, Вооруженных Сил Украины, а возможно, и для нашего государства в целом?

Вот россияне нормально взаимодействовали с США и НАТО, и сейчас они нормально гоняют пиратов, реально защищают своих людей в районах, заселенных пиратами. У нас это дело застопорилось, и украинский флот, в отличие от российского, сейчас не решает экономические задачи государства в океане и не защищает там наших граждан.

А когда некоторые господа поставили, образно говоря, шлагбаум учениям «Си бриз», кстати, не имеющим никакого отношения к НАТО, то в результате вот и получается, что экипажи наших судов, наши граждане в океане оказываются беззащитными. Между тем, насколько я знаю, тема и легенда планируемого на этот год учения «Си бриз» – антипиратская.

Беседу вел Олег Чубук, Севастополь