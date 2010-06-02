Оппозиция видит, что власть не намерена выполнять обещания Януковича

Председатель Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве, экс-председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксана ПРОДАН считает, что отказ коалиции рассмотреть разработанные оппозицией законопроекты по поддержанию малого и среднего бизнеса свидетельствует о том, что власть не намерена выполнять предвыборные обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют в переданном УНИАН комментарии О.ПРОДАН.

Она напомнила, что сегодня, согласно закону Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”, парламент должен был рассматривать законопроекты от оппозиции, направленные в поддержку бизнеса.

“Эти законопроекты, часть из которых готовило правительство Юлии ТИМОШЕНКО при непосредственном участии Совета предпринимателей, который я тогда возглавляла, должны были бы существенно улучшить условия ведения бизнеса. В частности, этот пакет предусматривает: сокращение количества контролирующих органов и видов деятельности, подлежащих лицензированию; ограничение полномочий милиции на проверку предприятий и предпринимателей; введение личной финансовой ответственности чиновников за их действия или бездеятельность; налоговые каникулы для товаропроизводителей и предпринимателей, которые самостоятельно предоставляют бытовые услуги”, - сообщила О.ПРОДАН.

Она отметила, что все без исключения законопроекты нужны бизнесу и поддерживаются им. По словам О.ПРОДАН, особенно актуальными являются сегодня проекты, в которых ограничиваются возможности чиновников для коррупции и вводится ответственность должностных лиц за невыполнение закона, ведь сейчас по всей Украине контролирующие органы без законного на то права и без никакой ответственности проверяют, штрафуют, требуют взятки.

О.ПРОДАН также напомнила, что предложенный оппозицией пакет законов для малого и среднего бизнеса во многом совпадает с предвыборными обещаниями Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, зафиксированными в его программе.

Председатель Комитета защиты предпринимательства заметила, что “все поданные оппозицией проекты готовились совместно с представителями бизнеса, серьезно прорабатывались бизнес-объединениями на всеукраинском и на региональном уровнях”.

“Поэтому то, что депутаты коалиции отказались даже рассматривать проекты (а не декларации!) по поддержанию бизнеса, в очередной раз подтвердило всем предпринимателям: о 5-летних налоговых каникулах можно и не мечтать, поскольку власть абсолютно не намерена выполнять свои громкие обещания”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что БЮТ настаивает на рассмотрении 2 июня пакета законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

Сегодня ВР дважды голосовала за включение в повестку дня этих законопроектов, но оба голосования не было результативным. В знак протеста против этого фракция БЮТ оставила сессионный зал.

Законопроектами, которые предлагала включить в повестку дня оппозиция, предусматривалось сокращение перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, и сокращение количества контролирующих органов, введение налоговых каникул для малого бизнеса, а также уменьшение расходов на содержание Президента Украины, ВР, Кабмина, аппаратов центральных и местных органов исполнительной власти.