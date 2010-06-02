Азаров выгнал замминистра, которого вчера повязали на взятке

Правительство освободило заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины, который вчера был задержан во время получения взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

«Вчера по решению правительства он освобожден от должности за нарушение присяги государственного служащего, а правовую оценку ему даст суд», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, задержание заместителя министра охраны окружающей природной среды за получение взятки должно стать суровым уроком для правительственных чиновников.

«Мы должны себе критически признать, что произошла серьезная кадровая ошибка. За нее мы строго спросим из всех причастных должностных лиц. Я прошу запомнить: политической индульгенции ни у кого не будет. Президент категорически требует искоренить коррупцию. Правоохранительные органы будут бескомпромиссно преследовать коррупционеров, и освобождать будем за должностные преступления в государстве», - отметил он.

«Если нет совести, пусть будет страх неотвратимого наказания. Никакого исключения!», - заявил Н.АЗАРОВ.

1 июня пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Управлением по расследованию особо важных дел ведомства совместно со Службой безопасности Украины задержан «на горячем» заместитель министра одного из министерств во время получения взятки в особо крупном размере за содействие в назначении на должность руководителя областного уровня.

Как сообщил информированный источник, в получении 200 тыс. долларов взятки разоблачено должностное лицо Министерства охраны окружающей природной среды Украины.