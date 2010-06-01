У Литвина обсудили увольнение министра за "утрату связи с партией"

Сегодня члены фракции Блока Литвина обсуждали возможность отзыва Виктора БОЙКО с должности министра охраны окружающей природной среды Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер фракции Игорь ШАРОВ.

Он сказал, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции, но окончательное решение не принято.

И.ШАРОВ сообщил, что В.БОЙКО не явился на заседание фракции, поскольку официально находится на больничном. Он сказал, что депутаты еще раз пригласят министра на заседание фракции.

Отвечая на вопрос, по какой причине депутаты затрагивают вопрос об отзыве В.БОЙКО с должности министра экологии, И.ШАРОВ сказал: «Он член партии, но утратил связь с партией». Кроме того, по его словам, «есть и другие нюансы, в частности, и производственные».

Как сообщалось, В.БОЙКО был назначен министром охраны окружающей природной среды Украины по квоте фракции Блока Литвина.