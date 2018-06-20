Как разглядеть за харьковскими деревьями общеукраинский лес?

Вырубка деревьев в харьковском парке им. Горького для прокладки новой дороги от улицы Сумской до улицы Новгородской громким эхом отдалась в украинских СМИ. По телевидению прошли кадры с пикетчиками, защищающими зеленые насаждения любимого парка харьковчан от людей с бензопилами и экскаваторов. По газетам и Интернет-сайтам прокатилась волна возмущенных заявлений как активистов экологического движения и правозащитников, так и лидеров едва ли не всех сущих в Украине оппозиционных сил.

В этой ситуации, с одной стороны, согласитесь, не может не радовать то, что на наших глазах, в довольно консервативном Харькове, формируются реальные элементы гражданского общества. Ведь привязывают себя к деревьям и идут на ковши бульдозеров не только – и не столько – проплаченные, по словам представителей власти, люди. Большинство участников акции протеста – люди инициативные и неравнодушные к проблемам Харькова.

Вместе с тем, так же очевидно, что вопрос о пробивке дороги и вырубке деревьев вряд ли приобрел бы такую остроту и резонанс, если бы не высокая вероятность скорых выборов в местные советы. Ведь, скорее всего, регионалы продавят в парламенте уже объявленную дату 31 октября текущего года. И когда это стало понятно, сразу закипела традиционная «борьба за электорат». В частности, за его сегмент, оппозиционный к власти.

Ау, оппозиционеры, где вы раньше были?

Известно, что в масштабах Украины на звание «главного оппозиционера» претендует Юлия Тимошенко. Соответственно, в масштабах Харьковщины на тот же статус нацелился свежеиспеченный бютовец Арсен Аваков. Ныне недавний член «Нашей Украины» и губернатор Харьковской области явно видит своей целью поярче продемонстрировать новому партийному начальству свои оппозиционные возможности. Перед Аваковым стоит задача «раскрутить» в Харькове и БЮТ, и самого себя как возможного кандидата от оппозиции на пост мэра города.

И тут случился такой роскошный информационный повод! Не удивительно, что многие харьковские аналитики отмечают, что без организационных и информационных возможностей Авакова вырубка деревьев в парке вряд ли получила бы такой резонанс.

Хотя основания для протеста и возмущения, несомненно, имеются в наличии. Городская власть, мягко говоря, перегнула палку в жестком обращении с пикетчиками. Не бульдозерами и подразделениями милиции нужно орудовать, а попробовать что-то народу объяснить.

Например, тот факт, что само решение является формально законным и юридически безупречным: были проведены общественные слушания и получено одобрение местных депутатов. И только после этого горисполком принял решение о прокладке дороги. Так что официально закон нарушают пикетчики.

А в 2007 году, когда Харьковский горсовет «благословил» будущую вырубку леса и внес попутно не вполне демократичные изменения в Устав территориальной общины Харькова, почти все в городе молчали. И тогдашний губернатор Аваков, и правозащитники, и экологи. Хотя нет, было пару обращений в суды от отдельных харьковских журналистов и депутатов горсовета из команды Бориса Фельдмана. Да и то, главным образом, потому, что тогдашний лидер областного БЮТ воевал с Добкиным и Кернесом. В точности как сегодня – нынешний главный бютовец Харьковщины.

Как говорили мудрые, все познается в сравнении. В частности, и масштаб «расправы» над участком городского парка. Уже понятно, что количество реально вырубленных деревьев в разы превысит изначально заявленные 503 дерева.

Но даже это «деревотяпство» бледнеет, к примеру, на фоне аварийных складов с меланжем в 40 километрах от Харькова. Не путайте с магическим омолаживающим веществом из культового фантастического романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Меланж в данном случае – это многие тонны очень токсичных компонентов ракетного топлива, которые никто даже не планирует утилизировать. Эта страшная экологическая «бомба» ежесекундно грозит взорваться и «накрыть» пол-области. И таких примеров в Харькове и области – десятки. Но о них практически не слышно: пиариться на них политикам трудно: неизвестно, кого критиковать, десятками лет проблемы накапливались.

И власть могла бы действовать потоньше…

А что же городские власти?

Пожалуй, не особо удивляет Харьков агрессивный стиль взаимоотношений и.о. мэра Харькова Кернеса с общественными организациями и оппозицией. Таким Геннадий Адольфович был всегда, на всех должностях и в составе различных политических сил. То он чуть ли не лично разгонял вместе с милицией митинг «Народной Самообороны». То пинок нанес ногой в «пятую точку» руководителю фракции НСНУ в горсовете С.Руденко. Понятно, что в одном ряду с этими экстравагантными поступками идет и направление тех же бульдозеров против экологов. Похоже, Геннадий Адольфович не представляет, как себя еще можно вести с «лузерами» после тотальной победы регионалов над «помаранчевыми».

Очевидно, придется представлять. Если, конечно, эта власть хочет быть властью надолго.

Мало сомнений в том, что появление дороги в парке будет сопровождаться застройкой придорожных территорий и продажей престижных земельных участков застройщикам. И это будет означать новые потери зеленых участков для города. Но очень трудно что-то сделать, когда все оформлено в соответствии с законом и процедурой. Вспомним, что даже Ющенко в бытность президентом так и не смог решить проблему многоэтажного дома в Мариинском парке напротив Верховной Рады. А ведь на Майдане во всеуслышание угрожал снести это здание. К сожалению, такие примеры можно приводить сотнями.

Одним словом, цинизм в изрядном количестве присутствует и со стороны власти, и со стороны оппозиции. Одни посылают бульдозеры на разгон протестных акций – другие, формально оставаясь в стороне и раздавая интервью, делают все, чтобы люди бросались под эти бульдозеры, рискуя своим здоровьем. Одни отбирают права у территориальной общины, другие с этим молчаливо соглашаются и начинают реагировать уже на последствия сворачивания, а не на причины. Одни игнорируют голос общественности, будучи действующей властью, другие делали то же самое еще несколько месяцев назад, находясь во главе области.

Понятно, люди теряются, кому в этой ситуации можно довериться. Они ведь знают, что сегодняшние оппоненты еще совсем недавно чуть было не слились в едином ПРиБЮТе. И это обстоятельство, кстати, тоже не дает акциям протеста стать действительно масштабными. Многие люди, у которых тоже болит душа за деревья в старом парке, попросту боятся, что будут пиарить какого-то «дядю».

Так что не будет преувеличением сказать, что за харьковскими деревьями нужно видеть общеукраинский лес. Не бывает такого, чтобы уступив часть законных гражданских прав на местном уровне, можно было рассчитывать на их защиту на уровне общенациональном. Свобода не бывает "малой" или "местной"... Она или есть, или ее нет.

И именно поэтому так важно то, о чем уже было сказано вначале – в таких акциях, таких противостояних и противодействиях рождается не только истина, но и настоящее гражданское общество. Да, оно сегодня в Украине крайне слабо, да разобщено, да громадно его недоверие к политикам. Но только оно поможет стране выкарабкаться. Поэтому сегодня все отчетливее звучат разумные предложения перед местными выборами принять законы, обеспечивающие реальное местное самоуправление, подкрепленное финансовой самостоятельностью местных советов. Прислушается ли к ним коалиционное большинство в Верховной Раде? Если не прислушается, тогда и должно будет повысить свой голос то самое зарождающееся гражданское сообщество.

Ведь сколько деревьев за последние годы вырублено в Крыму, в Донецке, на берегах Днепра! Сколько уничтожено культурных памятников и заповедных территорий! Причем, на совершенно законных основаниях, на основе решений, принятых по всей процедуре. И могут ли нынешние оппозиционные лидеры с уверенностью сказать, что их коллеги в местных советах не принимали аналогичные решения, а их депутаты - не покупали лакомые земельные участки?...

Сергей Солодов