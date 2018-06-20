Для чего превращать Киевский зоопарк в скотомогильник?

Следующим шагом киевской администрации станет то, что пригласят нового руководителя зоопарка, который, скорбно глядя в глаза киевлянам, скажет: такой зоопарк нам не нужен…

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ СЛОНА БОЯ И ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МОРА ЗВЕРЕЙ

Фильм, над которым в детстве плакало все мое поколение, назывался «Черная Гора». Это фильм про слонов, в финале которого вожак племени слонов? замечательный и сильный слон по имени Черная Гора, желая спасти деревню людей, убивает своего обезумевшего сына Грозовую Тучу. Бешенные слоны, сошедшие с ума от засухи, были страшной опасностью для деревень. Этому фильму, наверное, лет тридцать, но до сих пор помню драматические возгласы слона-отца и негромкий «закадровый перевод» этого трубного звука: «Прости меня, Грозовая Туча, я убиваю не тебя, а зло, которое в тебе живет». Думаю, что я была не единственной школьницей, кто покидал кинотеатр заплаканными глазами и с твердым убеждением: слоны лучше людей…

Это детское убеждение всплывает в памяти, когда видишь позорную статистику киевского зоопарка. Вот умерла самка бизона. Накануне, в пятницу, появилось информация об отбраковке самки гаяла. Отбраковка – это признание животного бракованным, после чего его отвозят на частную скотобойню. В Киевском зоопарке животные умирают с такой скоростью, что не знаешь, не станет ли зоопарк пустым к моменту написания текста. В популярном Интернет-поисковике на фразу «в киевском зоопарке умер», выходит под 200 тысяч ссылок. А архивная база УНИАН по теме зоопарка выдает если не некрологи по животным, то обнародование конфликтующих позиций относительно очередного зоологического скандала. Бешенный слон убивает двуногих, впав в болезнь, а двуногие убивают животных продуманно, технологично и безжалостно… Просто потому что им нравится тридцать гектаров роскошной столичной земли, на которых стоят их вольеры?

ГОРЕМЫЧНЫЙ БОЙ И ЕГО ПОКОЙНЫЕ НЕВЕСТЫ

Слоны, если верить зоологам, однолюбы и очень компанейские животные… Бой, который умер более месяца назад, был удивительный.

Может быть, потому, что он был наш, киевский слон, и взрослые, и дети следили за его жизнью с одинаковым любопытством. Вы помните, как ему, уставшему от одиночества холостяку, привезли слониху – миниатюрную красавицу Дирндл из Мюнхена. Истосковавшийся по общению вдовец Бой радостно трубил и гладил новую невесту хоботом. Их фотографии обошли все газеты, их показывали по телевизору: кругом по Киеву висели плакаты «Диндрл плюс Бой равно любовь», зоопарк переживал новую волну популярности, а эта парочка была абсолютно счастлива. Это был 2002 год. Тогда еще Киевский зоопарк продолжал оставаться гордостью страны и слыл одним из лучших на постосоветском пространстве. Сюда еще жадно ходили журналисты, дотошно выясняя, к примеру, когда привезут редкую птицу, когда будет рожать медведица и можно ли сделать ночную экскурсию по зоопарку.

Сергей Григорьев, в прошлом заведующий просветительским отделом Киевского зоопарка, который сейчас через суд восстанавливается в должности, рассказывает, что уже тогда на зоопарк с интересом поглядывали коммерческие структуры. «Проекты по коммерциализации зоопарка предлагались разные, – рассказал Сергей Григорьев, – Были точечные проекты. Например, выделить ветеринарную клинику в отдельное предприятие. Или разместить аттракционы. Чтобы разместить аттракционы в зоопарке, был разрушен фруктовый сад и уничтожена своя пасека. Мед оттуда использовался для кормления животных. Аттракционы таки были размещены. И арендную плату, насколько знаю, никто не платил. Были сегментарные проекты осваивания зоопарка. Это когда часть зоопарка хотели использовать под что угодном – застройку, развлекательные комплексы. А были глобальные проекты. Я сам видел такой глобальный проект – сделать из зоопарка круглосуточный развлекательный комплекс, где уже не велась бы научная работа, а просто осталось бы несколько редких животных, которые бы использовались как часть увеселения». Отдельные бизнес-издания еще в 2007 году писали о планах вновь переизбранного мэра устроить там развлекательный комплекс.

По мнению Сергея Григорьева, проекты не реализовались, поскольку ни один из предыдущих директоров зоопарка не был готов вот так жертвовать землями зоопарка, и собственно, самим зоопарком. Поэтому директоров увольняли. По рассказу этого бывшего сотрудника зоопарка и бывшего юнната, первое, что сделала нынешний директор Светлана Берзина со своим приходом, – усилила пиар-отдел и увеличила юротдел. Пиар-отдел создавал положительный имидж, юротдел контролировал, чтобы никто из сотрудников не сказал ничего лишнего. Еще один бывший сотрудник зоопарка Кирилл Трантин заявил, что за протяжении периода ее руководства зоопарком оттуда было уволено около двухсот специалистов, из нынешнего персонала менее семидесяти человек связаны с животными. На сайте зоопарка предлагаются акции для молодоженов, корпоративы, занятия по оригами. Кирилл Трантин говорит, что там висит список коллекции животных еще за 2007 год.

СМЕРТЬ ДИНДРЛ: НАЧАЛО МЫТАРСТВ БОЯ И ОБИТАТЕЛЕЙ ЗООПАРКА

История слона Боя очень связана с судьбой зоопарка. Не прожив в Киевском зоопарке и шести лет, его новая подруга Диндрл умерла от болезни сердца в 2005 году. У них с Боем не было ничего такого, что могло бы принести потомство. Слониха оказалась не только очень маленькой, но и очень больной. Они просто общались… Но ее смерть Бой оплакивал надрывным ревом. Служители зоопарка говорят, что он бил хоботом об землю и плакал большими слезами.

У Боя был особенный характер, он не терпел панибратского обращения. Он требовал уважения и понимания. Кирилл Трантин, в прошлом один из руководителей зоопарка, который хорошо знал слона и ухаживал за ним, рассказывает, что Бой знал до сорока команд. Если он был в плохом настроении, то мог набрать мелкого песка и бросить в служителя.

Будучи в хорошем настроении, он легко выполнял команды: «назад», «нельзя», «прекращай». Это было трогательное зрелище, когда повинуясь команде «дай ногу», он поднимал на весу заднюю ногу, или выражал удовольствие, если его чесали по спине метлой. По мнению Кирилла, уход за слоном – это особые навыки. Людей, способных ухаживать за слоном, в зоопарке практически не осталось.

Убить зверей, сделать зоопарк пустым – это не быстро, это по времени занимает где-то столько же, как, например, внутренняя работа по подготовке стать столичным мэром. Но два года методичной планомерной работы по массовому увольнению опытных служителей зоопарка, сворачиванию квалифицированной ветеринарной помощи, смерть самца и самки отдельных видов животных, которые делают невозможным пополнение коллекции, давали свои всходы. В 2007 году Киев исключили из Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Это ЕАЗА подтвердил УНИАН в полученном эксклюзивном комментарии. Сиетске Винман, ответственная за членство и коммуникацию в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, уточнила, что Киев был исключен за ненадлежащие условия содержания животных, вопрос о восстановлении его членства даже не стоит, и только в 2012 году он мог бы попробовать обратиться за восстановлением.

Впрочем, не известно, останется ли в 2012 году еще зоопарк. Руководители организаций, будь-то Киевское общество защиты животных, или Общество защиты животных SOS, к которым обращался УНИАН, в своих комментариях подтвердили, что в зоопарке проводится политика уничтожения зверей. Вот короткая статистика того, как умирают животные.

3 декабря 2009 года в клетке умирает уссурийский медведь. Он умер от хронического воспаления легких, вызванного сыростью и недостатком тепла. Он так и не дождался нового вольера, жил в клетке два на четыре метра, хотя по данным активистов, желающих спасти зоопарк, в этот год зоопарк должен был построить медведю вольер, но вместо этого потратил 300 тысяч на рекламу.

В декабре 2009 года умер молодой броненосец. Пара броненосцев летом 2009 года поступили в подарок Киевскому зоопарку от одного мецената и были частью ночной экспозиции. О причинах смерти руководство не сообщило. Но смерть самца сделала невозможным потомство.

25 марта 2010 года. В ночь после празднования Дня земли в зоопарке были убитытринадцать краснокнижных водоплавающих птиц. 29 марта 2010 года погиб молодой самец зебры. Пресс-служба зоопарка объяснила это тем, что он «умер от радости». Якобы так обрадовался переводу из зимнего стойла в летний вольер, что не рассчитал силы и врезался в ограждение. Любопытно, что днем позже, по той же схеме врезалась в ограждение самка зебры, но поскольку она была недостаточно радостная, то ее удалось спасти.

На вопросы зоозащитников относительно того, где результаты вскрытия и где шкура зебры, руководство зоопарка не ответило.

В марте, по сообщению Кирилла Трантина и других членов инициативного комитета спасения зоопарка, также тихо, без большого шума из зоопарка увезли самца лошади Пржевальского, который две недели лежал со сломанным позвоночником.

ВЕГЕТАРИНЦУ БОЮ ПРИДУМАЛИ ПОЧТИ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПОКУШЕНИЕ: ОТ ЯЙЦА…

26 апреля умер слон.

Если бы животные умели говорить, они бы сказали «отмучился». Прошлую зиму Бой провел в вольерчике четыре на восемь метров, который служит своего рода перегонкой из зимнего в летнее помещение. Это помещение называли «стаканом», это не комната, это по людским меркам коридорчик. В этом помещении Бой стоял в своих испражнениях всю зиму 2008–2009 гг. Ведь убирать там было невозможно, зимнее помещение было не готово, там затеяли ремонт. В летнее слона пускать было нельзя. В эту зиму, 2009–2010, в помещении установили так называемый электросторож. Приспособление, призванное следить за животными, предполагает использование тока. Когда Бой прикасался к потолку хоботом, а слон всегда поднимает хобот, его било током. Газеты много писали о специфической диете Боя, из-за которой у него стали расти ногти.

Руководство зоопарка на следующий день нашло поистине президентское объяснение причины смерти Боя: якобы вегетарианец бой отравился яйцом. И яйцо это якобы занесли бывшие сотрудники зоопарка. (Помнится, удар яйцом по нынешнему президенту шесть лет назад его окружение восприняло как терракт и покушение).

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий заявил прямо:

«Бой просто умер от плохого содержания – поменяли уже взрослому слону рацион, резко, в один день! Поставили на сено и солому. А перенести шесть операций с полным наркозом! После последнего обездвиживания в прошлом году он вообще чуть не умер, слег на следующий день».

Те, кто был в зоопарке, говорили, что эта была мгновенная смерть. Слон просто стоял, вскрикнул и умер… Кирилл Трантин и Сергей Григорьев, утверждают, что вскрытие слона проводилось ночью, а кишки на машине зоопарка вывезли на киевскую свалку на мусорной машине. Служители зоопарка говорят, что на следующий день от умершего слона не отходила самка носорога, чей вольер находится рядом. Она сама чуть не заболела этой зимой. В ее вольере было 8 градусов тепла, вместо необходимых пятнадцати.

Комитет по защите зоопарка поднял шум, и руководство предприняло меры, чтобы обогреть вольер.

26 мая погибла верблюдица Майя. Руководство зоопарка снова говорит о злоумышленниках, якобы отравивших верблюдицу. Но смерть Майи, равно как и недавнюю болезнь семьи яков, зоозащитники объясняют качеством кормов и неумением обращаться с животными. «При переходе на летний корм с сухого у животного может опухнуть живот, – объясняет Кирилл Трантин. – Достаточно сделать укол, чтобы животное сбросило газы и за полдня встало на ноги. Смерть верблюда очень похожа на смерть молодого бизона три года назад. Животное тогда лежало со вспухшим животом. Но чтобы вовремя среагировать на недуг, нужно знать, что делать, нужно хотеть что-то делать. А персонал зоопарка за март–апрель еще не получали денег. Коллекция сократилась на 45%.

(Мы не упоминаем животных, которые умерли от старости или неизлечимых болезней).

ТАК ПОЧЕМУ УМИРАЮТ ЖИВОТНЫЕ?

Члены комитеты по спасению зоопарка убеждены, что такое обращение с животными – это один из шагов по уничтожению зоопарка.

– Если в зоопарке животные умирают и нет никакого восполнения потомства, то пустеют вольеры и возникает вопрос, а зачем зоопарку столько места, – рассказывает Кирилл Трантин. – Раньше от старости умер верблюд, четыре самки остались без самца. Никто не привез верблюда, и сейчас это объяснимо. С нынешней политикой в зоопарке никому не нужны верблюжата. Самец зебры разбивается. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы привезти нового. Руководство не ставит задачу что-то развивать. Хочу сказать, что появление потомства всегда увеличивает поток посетителей. Рождение медвежонка в Берлинском зоопарке дало миллиона дополнительных посетителей в год.

– Они пошли по известному пути отбирания земель. Сначала выбивается опытный персонал, потом по одному устраняются редкие животные, – присоединяется Сергей Григорьев. – Все это под победные марши нового руководства. Я помню, что с приходом в зоопарк Светланы Берзиной мне приходилось ежедневно писать пресс-релизы и создавать информповоды, чтобы привлекать журналистов. Сначала мне нравилось, но потом, когда поводы исчезли, вольеры так и не стали строиться, денежные потоки не стали прозрачными, остались только печальные события, – это стало невыносимо. Каждый день в зоопарке проводились совещания, где звучали многочасовые монологи нового руководства с переходом на ненормативную лексику. Мне давались задания для моего просветительского отдела, потом сотрудников отдела вызывали по одному к начальству и им давались другие задания. Я сейчас не знаю: госпожа Берзина сознательно разрушает зоопарк, или, зная ее гениальные способности к разрушению, ее втемную используют для того, чтобы она разрушила зоопарк. Но предполагаю, что следующим шагом киевской администрации станет то, что пригласят нового руководителя, некого мессию, который, скорбно глядя в глаза киевлянам, скажет: такой зоопарк нам не нужен. Будем что-то строить за городом. Кто-то из киевских чиновников заявил, что содержать зоопарк дорого. Но я со всей ответственностью говорю: зоопарк способен сам себя прокормить. Единственное, на что зоопарку трудно собрать деньги, – на строительство новых вольеров. А для поддержания жизни зоопарка, питания животным, зарплаты сотрудникам хватит того, что зоопарк может заработать. Это, если денежные потоки прозрачные.

Любопытно, что возможность закрыть зоопарк озвучила сама Светлана Берзина. После смерти слона, она сказала, что столичные власти рассматривают возможность закрыть зоопарк, и якобы ей приходят письма от руководителей европейских зоопарков, которые называют ситуацию, сложившуюся в зоопарке « политическим терроризмом ».

Светлана Берзина пытается обвинить в отравлении животных бывших сотрудников те же Кирилла Трантина и Сергея Григорьева. Якобы они участвовали в коррупционных схемах, и сейчас мстят директору вот таким образом. Но и Трантин, и Григорьев в комментарии журналистам, сказали, что с момента их увольнения ни милиция, ни КРУ ни разу не обращалась к ним с претензиями. Более того, они заявляют, что, зная о вероятности подобных обвинений, ни разу не бывали в зоопарке. Также сказали, что, желая развенчать обвинения Берзиной о якобы денежных злоупотреблениях, готовы показать всю свою собственность любому журналисту.

Мы обратились за комментарием и к Светлане Берзиной. Она не смогла ответить нам по телефону. В пятнице в ее приемной сказали, что в зоопарке проходит научная конференция, закрытая для журналистов, с темой, которая не обнародуется в прессе. В понедельник нам продиктовали номер мобильного телефона пресс-секретаря госпожи Берзиной. Но тот не отвечал. Наверное, был занят на все той же, закрытой для всех, научной конференции.

Ожидая, что мне перезвонит пресс-секретарь госпожи Берзиной, я зашла на сайты европейских и китайского зоопарков. Посмотрела на расписание кормежки животных в венском зоопарке. Это считается хорошим зрелищем для туристов. Посмотрела на фото зоопарка в Париже.

Зоопарк в Будапеште ударной сделал статью на сайте, посвященную рождению малыша у орангутангши.

Пекинский зоопаркнасчитывает 5 тысяч особей. И с ним нам тоже не тягаться. Лондонский зоопаркдает полную инвентаризацию своей коллекции, показывая, как она менялась в течении года.

Но самое главное, то с чего начинается и что является гвоздем сайта Лондонского зоопарка: слоновьи праздники и видеоролик с недавно родившимся слоненком. Нам так не жить, слонята рождаются в тех зоопарках, где они нужны…

Лана Самохвалова