Ющенко намекают: мавр сделал свое дело…

В пятницу, 2 марта, депутат от фракции регионов Василий Киселев, как и было обещано, зарегистрировал в аппарате Верховной Рады проект постановления ВР, который уже успели окрестить «законопроектом об одновременных досрочных выборах Президента и парламента.

Содержание документа несколько не соответствует такому названию. Парламенту предлагается постановить, что:

- в случае опубликования указа Президента о досрочном роспуске Верховной Рады, безотлагательно собирается специальное пленарное заседание ВР, посвященное прекращению полномочий и досрочным парламентским выборам;

- в повестку дня этого заседания включается вопрос об одновременном проведении досрочных выборов парламента и Президента.

Сразу хочется заметить, что идея эта не в такой степени противоречит Конституции Украины, как это пытаются показать противники документа. Хотя и не полностью ей соответствует.

С одной стороны, парламент складывает свои полномочия лишь перед новоизбранной Верховной Радой (и это записано в Конституции). То есть, до момента принятия присяги новым составом парламента, бывший – тот, что сегодня нынешний – ведет себя как обычно. Собирается на пленарные заседания, в случае необходимости и на экстренные. Определяет повестку дня и рассматривает внесенные в нее вопросы. С другой – в основном законе отсутствует положение о том, что ВР имеет право назначать одновременные досрочные выборы парламента и Президента. Правда, все то, что не запрещено – разрешено. Это один из основополагающих принципов украинской юриспруденции. Так что тут есть широкое поле для толкований.

В то же время большинство в Верховной Раде на данный момент не имеет возможности набрать ¾ голосов в «свою» пользу. А именно столько требуется для принятия решения об устранении Президента с его поста в порядке импичмента. И это – единственная процедура досрочного смещения главы государства, предусмотренная Конституцией. Однако, похоже, физическая невозможность довести процесс до логического завершения отнюдь не означает, что в отпущенные до внеочередного роспуска ВР два месяца большинство не начнет процедуру импичмента. Хотя бы для того, чтобы отомстить. И потому, что процедура сама по себе предполагает проведение расследования допущенных Президентом нарушений, но отнюдь не требует, чтобы это расследование не было публичным…

Кроме того, Ющенко с разных сторон подталкивают к целому ряду неконституционных шагов. Тут достаточно будет вспомнить хронологию недавних событий.

20 февраля в интервью УНИАН Президент заявил, что готов непосредственно возглавить НСНУ, если этого захочет съезд партии. Воодушевление, продемонстрированное по этому поводу главой его Секретариата Виктором Балогой, наглядно демонстрирует, кто приложил руку к процессу убеждения Президента. (Напомним, что согласно Конституции глава государства не имеет права занимать посты в руководящих органах любых объединений граждан)

24 февраля Виктор Балога от Нашей Украины и Юлия Тимошенко от БЮТ подписали соглашение об объединенной оппозиции. Среди пунктов соглашения есть, в том числе и такой, что обязует подписантов делать все возможное для проведения досрочных выборов парламента и депутатов местных советов. (Несмотря на то, что подобное при желании, разумеется, можно трактовать как подготовку к свержению законно избранной власти)

28 февраля первый заместитель председателя фракции Партии регионов Василий Киселев заявил, что Партия регионов будет инициировать проведение досрочных президентских и парламентских выборов, потому что Виктор Ющенко не признает политическую реформу. (Но это – личная позиция Президента до тех пор, пока он не пытается препятствовать введению в действие уже принятых изменений) В тот же день вице-премьер-министр Николай Азаров поправил депутата от ПР, сказав, что инициированый законопроект – личная позиция Киселева. Но чисто по-человечески он (Азаров) понять Киселева может: «Да просто нас обижают, рассказывая, что мы боимся досрочных выборов. Да ничего мы не боимся досрочных выборов!». (Явное послание Ющенко – предложение вооруженного нейтралитета) В тот же день Юлия Тимошенко в Вашингтоне озвучила план «свержения» правительства Януковича и юридические основания, которые, по мнению лидера БЮТ, могут послужить основанием для досрочного роспуска ВР. (Послание Януковичу – согласие Ющенко у Тимошенко «в кармане») И там и там Тимошенко опирается на нелегитимность действующего правительства. Юлия Владимировна напомнила, что не все министры кабинета Януковича своевременно сложили депутатские полномочия. И хотя таким, в смысле своевременным сложением мандатов всеми сразу, не может похвастаться ни одно из правительств Украины, лидер БЮТ считает это достаточным основанием для того, чтобы утверждать, что Кабмин не был сформирован в оговоренные Конституцией сроки. И хотя Конституция эти два события не увязывает, по мнению Тимошенко, в силу вступает одна из прописаных в основном законе причин возможного досрочного роспуска Верховной Рады. Непонятно, правда, что в этом случае делать с международным признанием легитимности кабинета Януковича. Но на фоне разворачивающихся событий это выглядит уже не стоящей внимания мелочью.

1 марта вице-спикер ВР бютовец Николай Томенко выразил сомнения в том, что Верховная Рада будет рассматривать вопрос о проведении одновременно досрочных парламентских и президентских выборов. При этом депутат в подтверждение своей уверенности выдвинул интересный аргумент: «Для меня очевидно, что этот документ не будет голосоваться…». (Попытка успокоить Ющенко, которому при любом варианте развития событий, якобы, ничего не грозит) В тот же день Виктор Ющенко в Тбилиси заявил, что не видит причин объявлять досрочные выборы. Ни парламента, ни президента. И напомнил, что процедура объявления президентских и парламентских выборов четко выписана в Конституции. Саму идею глава государства назвал «дорогой в никуда». («Ребята, давайте жить дружно», - любимые слова кота Леопольда читаются едва ли не открытым текстом) И в тот же день Виктор Балога счел нужным дополнить своего шефа, заявив, что идея одновременных досрочных выборов Президента и парламента не имеет под собой юридических оснований. Зато Президент, по мнению Балоги, располагает свободой действий, поскольку «внеочередные выборы в Верховную Раду назначает именно глава государства и никто другой». (Виктору Андреевичу: опасаться нечего, пусть действует по предложенному плану) 2 марта премьер Виктор Янукович и министр юстиции Александр Лавринович один за другим заявили об отсутствии правовых оснований для проведения досрочных выборов -любых. (Надо полагать, предложение Ющенко еще раз все обдумать) Янукович еще раз напомнил, что инициатива Киселева – его право как нардепа и его личное, не партийное, дело. Вместе с тем, Лавринович добавил, что при большом желании участников процесса основания для досрочных выборов могут быть созданы – искусственные.

Похоже, с последним нельзя не согласиться. Виктора Ющенко фактически подталкивают дважды нарушить Конституцию.

Во-первых, он сделает это, возглавив политическую партию. Во-вторых, задним числом объявив нелегитимным кабинет Януковича, причем с первых дней его существования. Тем самым своей президентской волей отменив все решения и документы, предложенные, принятые и подписанные правительством или отдельными его членами. В том числе и международные обязательства Украины, заключенные за этот период. В том числе и госбюджет на текущий год. И многое другое.

Вместе с тем, никто не даст Виктору Андреевичу гарантий, что новоизбранный парламент, в котором расстановка сил (если будут назначены досрочные выборы) изменится не слишком сильно, и не в пользу Нашей Украины, откажется от процедуры импичмента Президенту. Тем более, имея на то все основания. Тем более, что Юлия Владимировна периодически подтверждает собственные претензии на первую должность в государстве. В том числе и в интервью, размещенных на официальном сайте БЮТ. В зависимости от процесса перераспределения полномочий меняется название должности, стремление остается неизменным.

А если посмотреть на данные социологии, становится совершенно очевидным, что второй президентский срок для Ющенко – уже сегодня нечто из области ненаучной фантастики. В следующий раз за кресло главы государства будут бороться Тимошенко с Януковичем. И пока что все идет к тому, что именно эти два игрока так или иначе поделят центральные кресла в партере власти. А в следующий парламент пройдут уже не пять, как сейчас, а, судя по всему, лишь четыре политсилы. Партия Регионов с БЮТ поборются за первенство, хотя, очевидно, убедительного большинства не получит ни одна - спор пойдет о 28-34% на нос. «Наша Украина» реально рискует оказаться далеко позади, имея шансы ненамного оторваться от 10-12 %, но стоит помнить и о том, чтобы не 6-8 % получить. КПУ, вероятно, «проползет на брюхе» - буквально по грани проходного барьера. Вот, собственно, похоже и все, другим, включая социалистов, будущая Рада не светит.

Видимо, фактическое построение двухпартийной системы в Украине было бы неплохо дополнить формальным распределением постов президента и премьер-министра между двумя лидерами. О перспективах именно такой формы развития украинской партийной модели уже говорено-переговорено. Повторять, что она на сегодня рассматривается как наиболее вероятная, не имеет смысла. Разве что напомнить о том, что подобная система нуждается в механизме, который заставил бы ее пребывать в равновесном состоянии. Наиболее очевидный механизм тут – распределение должностей в первом эшелоне власти. Скажем, президента (как кресло с меньшими полномочиями) получает оппозиция, кто бы ею ни был. Премьера – соответственно победитель парламентской избирательной гонки, которому удалось сформировать коалицию.

Также следует заметить, что ввести механизм уравновешивания необходимо как можно быстрее. Ведь ПР и БЮТ не слишком склонны верить друг другу на слово. (И то сказать, если одному все, а другому – шиш с маслом, это уже не дву- а однопартийна система выходит). Что для этого необходимо? Освободить обе должности, разумеется.

Так что ловушка на Виктора Андреевича уже настороена, приманка (якобы ему дадут спокойно добыть этот срок) лежит. Загонщики стараются вовсю. Самое неприятное, что «гон» уже находится на таком этапе, когда, что бы ни сделал слишком медленно реагирующий на ситуацию Президент, будет плохо. Соглашаясь на все, что ему предлагают сделать, он сам пойдет в западню. Попытавшись остановиться – неминуемо попадет под град обвинений в мягкотелости и «предательстве интересов избирателей», хотя это еще не самое страшное. Двинется назад – еще хуже – сами понимаете, возможность обвинить Президента в «государственной измене» и в том, что он стакнулся с Януковичем, охотники не упустят. И, похоже, «коронная фишка» Ющенко – круглые столы – единственное, что даст Президенту возможность потянуть время. Вот только как долго?

Елена Перегуда