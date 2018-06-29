Вехи недели. Украина без НАТО, Ющенко без Тимошенко, Литвин без выбора

Виктор Янукович не без удовлетворения объявил, что вступление в НАТО для Украины выглядит нереальным. Виктор Ющенко появился на совете партии «Наша Украина», чтобы подвергнуть критике Юлию Тимошенко. Владимир Литвин рассчитывает, что по вопросу проведения местных выборов будет принято взвешенное решение.

Первый визит в президентском качестве в столицу Галичины стал для Виктора Януковича показательным. Оппозиционные силы не смогли помешать проведению Совета регионов с участием президента и многочисленных чиновников. Глава государства призвал Национальный банк удешевить кредиты для реального сектора экономики и привести коммунальные тарифы в масштабах страны к общему знаменателю. Однако главным стало заявление из сферы внешней политики: во Львове Виктор Федорович подчеркнул, что на сегодняшний момент вступление в НАТО для Украины нереально. При этом он заверил, что наша страна продолжит масштабное сотрудничество с Альянсом. Янукович совершил резкий внешнеполитический кульбит. Хотя свой реальный шанс на скорое вступление в Североатлантический альянс Украина потеряла еще в апреле 2008 года, во время Бухарестского саммита НАТО. Наши масштабные внутриполитические противоречия настолько утомили натовских функционеров, что заявление Виктора Януковича они восприняли без удивления и огорчения.

Виктор Ющенко, последовательно заявлявший о необходимости вступления Украины в Альянс, не стал резко критиковать своего тезку-президента за смену внешнеполитического курса. У Виктора Андреевича есть другой объект для критики – Юлия Тимошенко. Заседание совета партии «Наша Украина» фактически превратилось в предание анафеме лидера БЮТ за раскольническую деятельность в национал-демократической среде и многочисленные имиджевые потери «Нашей Украины». Экс-президент относительно перспектив сотрудничества с бывшим премьером настроен резко отрицательно. Впрочем, подобное отношение к бывшей соратнице по Майдану для Ющенко не новость. Лидер «Нашей Украины» заодно продемонстрировал, что держит руку на пульсе событий страны, призвав однопартийцев готовиться к местным выборам и укреплять парламентское представительство партии. В то же время трудно представить, что эффективным реаниматором фракции НУ–НС окажется Виктор Андреевич, в свое время благословивший создание политического альянса, оказавшегося недолговечным.

Тема местных выборов остро болит и Владимиру Литвину, который неожиданно ярко осознал, что за абонемент на пребывание в спикерском кресле придется рассчитываться потерей политической перспективы. Пока Владимир Михайлович аккуратно призывает к принятию взвешенного решения относительно проведения местных выборов, но это лишь прелюдия к «арии одинокого спикера». Если Литвина и дальше будут загонять в угол, он попытается доказать, что в житомирских омутах водятся черти с хорошей аппаратной подготовкой, способные ломать через колено масштабные планы правящей коалиции.

Не исключено, что Владимира Михайловича вдохновило заявление его давнего знакомца, а теперь коллеги Сергея Левочкина. Глава президентской администрации не без оснований полагает, что пакет реформ, который Виктор Янукович планирует обнародовать в начале июня, может стать серьезным испытанием для коалиции. Сергей Владимирович, в частности, упомянул о планах Банковой по созданию полноценного и прозрачного рынка земли. По всей видимости, это не единственный резонансный момент в реформах Януковича. Но Левочкин уверен, что коалиция выдержит испытание. Наверное, чтобы подтвердить эту уверенность, на минувшей неделе поползли слухи о вхождении 15 членов фракции НУ–НС в состав коалиции. Лидер «Народной самообороны» Юрий Луценко прокомментировал их сакраментальным «Не дождетесь!» Эх, Юрий Витальевич, в том то и дело, что дождутся – пусть не сразу 15, пусть не «тушками», а «чучелами», но дрейф депутатской массы из оппозиционных рядов в тихую коалиционную заводь стал постоянным процессом.

Юлии Тимошенко, гастролирующей по областным центрам, впору подумать о более действенном, чем процедура перерегистрации «сердечных» фракций в советах разных уровней, механизме влияния на ситуацию в среде единомышленников. Дело в том, что Юлия Владимировна выглядит серьезно оторванной от реальности. Неизменные призывы к досрочным парламентским выборам вкупе с призывами к местным советам голосовать против «предательских соглашений» с Россией демонстрируют, что у лидера БЮТ серьезный кризис жанра. Парадокс ситуации заключается в том, что «оставить страну» Тимошенко не на кого – роль самоназначенного лидера оппозиции требует постоянного присутствия в информационном поле.

Впрочем, проблемы проявляются и в коалиции. Не исключено, что ее в прямом смысле могут испортить дороги. Правительству уже пришлось перебросить винницкого губернатора Владимира Демишкана на руководство «Укравтодором», поскольку ситуация в ведомстве оказалась настолько далека от идеальной, что действия бывшего руководства привлекли повышенное внимание правоохранителей. В результате освободилась вакансия в Виннице, которую по идее должен заполнять Блок Литвина. Не исключено, что занять кресло тамошнего губернатора предложат Петру Порошенко, не желающему выпадать из большой политики.

Евгений Магда