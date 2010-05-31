У Януковича хотят урезать Верховный суд

В новом законопроекте о судоустройстве предлагается сократить Верховный суд до 20 судей.

Как сообщили "Украинской правде" информированные источники, соответствующий документ был разработан в администрации президента.

Судьям, которые сейчас работают в Верховном суде, будет предложено либо перейти на работу в Высшие специализированные суды с сохранением размера заработной платы, либо уйти в отставку с сохранением всех гарантий, либо остаться на своих должностях пока состав суда эволюционным путем не составит 20 членов.

Предусмотрена только пленарная работа Верховного суда - всем составом. При этом, в случае принятия законопроекта, суд сможет рассматривать дела только в трех случаях:

- В случае если это касается обвинений против президента Украины;

- Если дело касается международных судов против государства Украина;

- Если два Высших специализированных суды приняли радикально противоположные решения при рассмотрении одного и того же дела. При этом решение о передаче дела в Верховный суд может принимать только один из Высших специализированных судов, которые были задействованы в рассмотрении дела.

Кроме того, предлагается создать к двум специализированным судам - Высшему хозяйственному и Высшему административному - еще один специализированный суд - Высший суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

В заключительных положениях законопроекта "О судоустройстве Украины и статусе судей" предусмотрено, что новосозданный суд будет расположен в здании, где сейчас работает палата Верховного суда по рассмотрению соответствующих дел.