Медведев считает, что он и Янукович порадовали "ближайших родственников"

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что граждане Украины и РФ почувствовали улучшение отношений между странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня во время встречи с активом партии «Единая Россия» .

«Мне хотелось бы, чтобы граждане почувствовали эти улучшения немедленно, потому что мы кое-что за короткий промежуток сделали. В частности, договорились по целому ряду очень важных вопросов, которые не решались долгое время», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы и дальше будем с новым Президентом (Украины) этим заниматься – и в гуманитарной сфере, и других областях, включая сотрудничество в сфере безопасности», - заверил он.

По мнению Президента РФ, очень многое зависит от общего настроения в обществе. «Настроение у людей слагается под влиянием разных факторов – прежде всего стандартов жизни, того, насколько успешным является курс руководства страны», - считает он.

«Я надеюсь, что решения, которые мы с Президентом ЯНУКОВИЧЕМ приняли, будут способствовать улучшению жизни и в России, и в Украине. Это будет отражаться и на настроении людей», - добавил он.

Д.МЕДВЕДЕВ считает, что жителей России нет смысла агитировать за добрые, братские отношения с украинским народом, потому что это «самые близкие, самые рядом стоящие родственники».

Как подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ, необходимо, чтобы это чувство было взаимным, и для этого надо работать «нашим украинским коллегам».