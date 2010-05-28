Кучма: разве кто-то может представить, что Россия уйдет из Севастополя?

Экс-президент Леонид КУЧМА считает, что Россия никогда не выведет свой флот из Крыма.

Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais, сообщает “Украинская правда”.

По словам Л.КУЧМ, российский флот в Крыму не несет угрозы Украине и с его существованием необходимо смириться.

"С военной и стратегической точки зрения, российский флот не представляет собой опасности, и его способность обновить свой состав ограничено соглашением о распределении советского флота", - сказал он.

"Безопасность Украины, в свою очередь, гарантирована меморандумом в Будапеште (1994), согласно которому Киев отказался от своего ядерного потенциала", - добавил Л.КУЧМА.

Он также выразил мнение, что ни один российский президент не решится на выведение российского флота из Украины.

"Разве кто-то может представить, что Россия уйдет, когда окончится срок? Она не уйдет, поскольку некуда идти, ведь база в Новороссийске, которую она пытается построить, стоит тысячи миллионов", - сказал Л.КУЧМА.

"Разве кто-то думает, что надо бороться с Россией или что кто-то станет на нашу сторону? Я уверен, что ни Евросоюз, ни США и пальцем не пошевелят, поскольку уйти из Севастополя - это был бы такой моральный удар для российской психологии, что если бы российский президент принял решение (вывести флот), на следующий же день он бы перестал быть президентом", - сказал экс-президент Украины.

Говоря о предложении объединить “Газпром” и “Нафтогаз Украины”, Л.КУЧМА отметил, что поддерживает идею сотрудничества в энергетической отрасли. Но он "категорически против" объединения “Газпрома” и “Нафтогаза” из-за их разных весовых категорий.

Он также отметил, что поддерживает сотрудничество в авиационной и морской отраслях, включая производство атомных электростанций и установки для обогащения урана.