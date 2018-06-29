Что делать украинской оппозиции

Причины поведения Ющенко – в болезненном невосприятии Тимошенко... Яценюк – кадровый резерв вместо Тигипко?.. Кириленко и Гриценко блюдут свои рейтинги...

Нынешняя власть через СМИ пропагандирует тезис о том, что оппозиция в Украине разобщена и неконструктивна. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот тезис, сначала надо определить, кто является оппозицией к сегодняшней власти. Формально о своей оппозиционности заявило более десятка политических сил Украины. А именно: БЮТ (партии «Батькивщина», УСДП, ПРП), Народный рух, Европейская партия, Партия защитников отечества, «Народная самооборона», ВО «Свобода", Украинская партия, Фронт перемен, «Наша Украина», партия «Единый центр», «Гражданская позиция», партия «За Украину!» и УНП. Первые семь политических партий вошли в Народный комитет защиты Украины, ставящий целью объединить все оппозиционные как парламентские, так и внепарламентские политические силы. Остальные политические партии отказались от вхождения в это объединение. Свой отказ они сформулировали тем, что Комитет защиты якобы создан под Тимошенко (хотя странно относить, например, того же Олега Тягнибока, чья партия вошла в Комитет, к сторонникам этой госпожи). Поэтому, чтобы разобраться в подлинных причинах неприсоединения отдельных политических сил, надо проследить политическую историю и настоящее их лидеров.

Экс-президент и лидер «Нашей Украины» Виктор Ющенко в ходе президентской избирательной кампании сделал все возможное для победы своего бывшего оппонента Виктора Януковича. К сожалению, причины такого поведения - не в политической, а психологической плоскости, а именно - в болезненном невосприятии Ющенко госпожи Тимошенко. Показательное прозрение Ющенко после подписания харьковских соглашений дальше риторики не зашло. Вместо того, что преодолеть свои комплексы ради защиты ценностных позиций, экс-президент попивает пиво в Германии, проживает на государственной даче, которую оставил ему Янукович, трудоустраивает родственников Веры Ульянченко и традиционно критикует Тимошенко.

После того, как Сергей Тигипко, несмотря на заверение, что он никогда не пойдет во власть, сформированную неконституционным образом, все же пошел в Кабмин Азарова, нишу третьей силы от оппозиции активно пытается занять Арсений Яценюк. Лидер «Фронта перемен» заявил, что будет, в отличие от других, конструктивной оппозицией к власти. Возможно, поэтому стал создавать не альтернативные к власти, а параллельные оппозиционные структуры «Правительство перемен» в противовес оппозиционному правительству, или проводить акции «Фронта» в канун акций Комитета защиты. За эту идею активно ухватились «регионалы», которые всячески пытаются поставить молодого политика в пример, - как, мол, должна вести себя оппозиция.

Такое уже было... Вспомнить хотя бы «истинную» оппозицию коммунистов времен Кучмы... Кроме того, власть держит главного «фронтовика» в кадровом резерве в случае демарша Тигипко. Арсений Петрович упрекает Тимошенко – она, мол, хочет вернуться к власти (хотя это цель любой оппозиции). Сам же он находится в оппозиции вынужденно – из-за провала переговоров ПР и НУ-НС о формировании «широкой» коалиции, вызванного непомерными кадровыми аппетитами нунсовцев.

Что касается партии Виктора Балоги «Единый центр», то здесь все выглядит почти анекдотически. ЕЦ активно поддерживал Виктора Януковича в канун второго тура выборов, но дивидендов от этого не получил. Сейчас в СМИ прошла информация о переговорах Балоги и Яценюка об объединении усилий. Первому нужное рейтинговое лицо, а второму организационное и административное обеспечение своего проекта.

Партию «За Украину!» Вячеслава Кириленко и «Гражданскую позицию» Анатолия Гриценко сателлитами нынешней власти назвать никак нельзя. В то же время они считают, что в случае присоединения их к Комитету защиты их поглотит Тимошенко, а потому упорно блюдут свои однопроцентные рейтинги, рассчитывая, что те могут вырасти за счет разочарования в других оппозиционерах. Пока власть использует Гриценко с Кириленко для демонстрации разобщенности оппозиции.

Что касается политических сил, которые вошли в Комитет защиты Украины, то нравится это кому-то или нет, но самым сильным лидером в нем остается Юлия Тимошенко. Именно за нее отдали свои голоса свыше 45% избирателей. Именно БЮТ имеет наибольшую оппозиционную фракцию в парламенте и наибольшее число депутатов местных советов. Именно Юлию Тимошенко реально боится власть, потому и вытаскивает из запыленных ящиков уголовные дела, чтобы, как минимум, ограничить ее возможность общаться с избирателями а то и, по данным «Зеркала недели», вообще не допустить ее до выборов.

Ведь правоохранительные органы почему-то не проверяют деятельность ни Виктора Ющенко на посту президента (например, его участие в газовых договоренностях января 2006 года), ни Арсения Яценюка на месте председателя Верховной Рады (например, расходы на ремонт помещений парламента за время его спикерства).

Сейчас Тимошенко оказалась в сложной ситуации, но она умеет быстро восстанавливаться. Так было после ее ареста в 2001 году, отставки в 2005-м и Универсала в 2006-м. Сейчас БЮТ делает выводы из былых уроков и концентрируется на кадровой «переоснастке» блока, выработке оппозиционной стратегии действий, в частности и на длинную дистанцию.

Юлии Тимошенко, наверное, следует подумать, как эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, а именно – местных депутатов, привлечь в Комитет защиты новые политические силы, общественные организации, аналитические центры и представителей СМИ. Для этого политика БЮТ должен стать более гибкой и мобильной. Им нужно отойти от избирательной риторики и сконцентрироваться на полевом общении с избирателем, тем более что поводы для критики новая власть будет давать часто.

Таким образом, объективно единственной площадкой для объединения оппозиции является Комитет защиты Украины. Он должен рассматриваться не как прообраз избирательного блока, а средство системного противодействия власти. Политические силы, которые войдут в Комитет, могут или и должны идти на выборы отдельно (у Тягнибока и Тимошенко, скажем, электорат очень разный). Однако «комитетчикам» нужен план координации действий как до, так и во время выборов, чтобы получить большинство в парламенте и местных советах. Оппозиционные силы должны сделать выводы из своей предшествующей деятельности, а действия власти предвидеть несложно: она пытается строить свою «антиоппозиционную» работу по лекалам российской «суверенной» демократии. В то же время надо помнить, что история развивается по спирали, для этого некоторым оппозиционерам нужно хотя бы перечитать историю Украины 1917–1920 годов.

Владимир Поляков, политический эксперт