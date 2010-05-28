Мажоритарные выборы при нынешней власти превратятся в назначение

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО убежден, что в дискуссии об оптимальной избирательной системе в органы местного самоуправления нужно исходить из необходимости ее усовершенствования, а не возврата назад.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Возобновление мажоритарной составляющей в условиях сегодняшней Украины - является возвратом назад», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО считает вполне очевидным, что сегодня правоохранительные органы и местная исполнительная власть, мягко говоря, не будут стоять в стороне во время выборов в органы местного самоуправления. «В таких обстоятельствах выборы при чистой мажоритарной или при смешанной системах будут означать, что в мажоритарных округах в местные органы самоуправления депутаты в основном будут не избираться, а «назначаться» местной властью», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. «Украина это уже проходила и возвращаться к этому не демократически и не правильно», - считает он.

В то же время вице-спикер убежден, что замена нынешней системы закрытых партийных списков на систему открытых партийных списков была бы и логичной, и справедливой. Он также напомнил, что, согласно разным социологическим опросам, система выборов по открытым партийным спискам пользуется высокой степенью поддержки украинского общества.

«Сегодня стоит менять избирательную систему в органы местного самоуправления и в Верховную Раду Украины, двигаясь вперед к открытым партийным спискам, а не возвращаясь назад», - считает Н.ТОМЕНКО.