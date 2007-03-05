Балога: у Ющенко и Януковича была 100-процентная договоренность по Огрызко

У Президента был разговор с премьером относительно кандидатуры следующего министра иностранных дел. И кандидатура Огрызко была согласована. Об этом в интервью еженедельнику "Главред" (05.03.07) заявил глава Секретариата Президента Виктор Балога. Он подчеркнул, что и сам "лично дважды разговаривал с премьером, и он заверил, что кандидатура Огрызко является вполне приемлемой и с ней не будет никаких проблем. То есть существовала стопроцентная договоренность, что антикризисная коалиция проголосует за него, поскольку премьер согласился на это назначение. Поэтому для нас были непонятными заявления премьер-министра, что у Огрызко нет шансов пройти. Возникает вопрос: а для чего тогда все эти договоренности? Тем более, что вопрос заключался не в лице Владимира Огрызко – ценой вопроса был авторитет Украины в мире". Виктор Балога заявляет, что о дополнительных торгах за должности заместителей министра не шла речь. "О торгах не может быть и речи. Речь шла о стабилизации нашего внешнеполитического вектора. Это была позиция Президента. Премьер с ней согласился. Но Янукович как дал слово – так и забрал. Хотя если Президенту дали слово, назад его брать нельзя."

Отвечая же на вопрос, означает ли это, что Янукович является не настолько самостоятельной фигурой и в действительности договариваться следует с другими людьми в Партии регионов, глава Президентского секретариата сказал: "Я не хочу так далеко заходить. Но я констатирую факт".