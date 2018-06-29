31 октября увидим междоусобицу олигархов?

Существенную оппозицию планам нового режима могут составить украинские миллиардеры... Усиление Януковича никоим образом не на руку Ахметову... У всех перед глазами плохой пример путинской России...

После заявлений Януковича 23 мая в интервью трем ведущим телеканалам украинской общественности стало ясно: выборы в местные органы власти таки состоятся 31 октября текущего года. В селах и поселках – мажоритарные, в районах, городах и областях – скорее всего, смешанные, с выдвиганием кандидатов-мажоритарников и открытых списков от партий (не блоков!) Голоса в ВР «регионалы» могут набрать и без союзников по коалиции из блока Литвина и КПУ. «Тушки» и морально неустойчивые депутаты из оппозиционных фракций помогут.

«Литвины» и «коми», как свидетельствуют источники в их штабах, предпочли бы отложить местные выборы на 27 марта 2011 года, поскольку на осень элементарно не готовы. Ни в материальном, ни в организационном плане. К тому же, после зимы, которая обещает быть тяжелой для населения, обе силы могли бы улучшить свой результат за счет неустойчивой электоральной периферии ПР. Но все идет к тому, что их протесты особой роли в развитии событий не играют.

Тем более что БЮТ, несмотря на значительную рейтинговую «яму», может быть заинтересован в скорейших выборах, чтобы «почистить» свои региональные организации от «предателей». Существует большая вероятность того, что «за» проголосуют те 7–8 членов фракции НУ–НС, которые симпатизируют Арсению Яценюку: в конечном итоге, есть смысл как можно скорее конвертировать во что-то реальное его 4–5% рейтинга. Бог знает, что будет с тем рейтингом дальше.

А еще социологи оценивают как полностью реальные шансы создать фракции в советах Западной Украины партии «За Украину» Вячеслава Кириленко. А на него ориентируется 12 депутатов фракции НУ–НС.

Да и Сергей Тигипко, которому пророчили на местных выборах незаурядные успехи в Восточной и Центральной Украине, а особенно в Киеве и Днепропетровске, имеет в парламенте еще несколько сторонников, кроме внефракционного Тараса Чорновила. Тигипко тоже выгодно как можно скорее принять участие в выборах, поскольку вход во власть на его электоральных показателях может отразиться в перспективе не наилучшим образом.

Конечно, Партия регионов имеет весьма оптимистичные планы на осенние выборы: за счет админресурса и «мажоритарного элемента» (котрые связаны между собой) не только усилить доминирование в Восточной и Южной Украине, но и взять под административный контроль Центральную Украину. Она гораздо меньше идеологизирована, чем Западная. Впрочем, и в этом традиционно нацдемовском регионе облсовета уже сейчас не смогли выразить недоверие назначенным Банковой губернаторам.

ПР взяла под контроль исполнительную ветвь власти, теперь ей нужно «завоевать» органы местного самоуправления (и подготовить плацдарм для получения в 2012 году конституционного большинства в парламенте).

На первый взгляд, задание, поставленное Януковичем на местные выборы, является вполне реальным. Оппозиция до осени явно не поднимется. Тимошенко не удается консолидировать оппозиционеров, среди которых появилось довольно много меньших «тимошенчиков» как радикального, так и умеренного национал-ориентированного пошиба. Перед Юлией Владимировной стоит очень сложное задание сохранить структуры и кадры деморализованного БЮТ для последующих политических боев.

Кто будет противостоять «бульдозеру»?

Как ни странно, существенную оппозицию планам нового режима могут составить украинские олигархи. Для многих из них слишком большое усиление – вплоть до всевластия – нового моноцентричного властного режима просто опасно. От власти, которая удостоверилась в своей безнаказанности и неконтролированности, можно ожидать чего угодно. У всех перед глазами пример путинской России: хорошо еще, если за соответствующую дань отпустят, как Абрамовича, в Британию. А ведь можно же разделить судьбу Березовского, а то и Ходорковского.

Кроме того, сейчас влияние на Януковича стремительно монополизирует Дмитрий Фирташ, который вложил большие средства в выборы-2010, действуя по принципу «пан или пропал». Теперь время отбивать вложенное. И возвращение 11 миллиардов кубов газа, отобранных Тимошенко, скорее всего, будет лишь «цветочками». «Ягодки» еще впереди, за последние 5–6 лет уроженец Черновцов успел проявить незаурядные аппетиты. А рядом с «большим шефом» есть Левочкин, Бойко, Хорошковский, которые всегда подсобят.

Похоже, опасность чувствуют не только ориентированные на БЮТ олигархи (Богдан Губский должен был «сдать» коалиции контролируемую им фракцию БЮТ в Киевском облсовете, на очереди, как говорят, и Константин Жеваго). И не только просто «чужие» для “регионалов” олигархи (Игорь Коломойский ведет ожесточенные юридические бои за свою собственность, в той же роли может оказаться вскоре и Виктор Пинчук).

Не секрет, что избыточное усиление Януковича никоим образом не на руку Ринату Ахметову. Отношения между самым богатым и наделенным наивысшей властью украинцами давно не является безоблачными. Уже во время своего второго премьерства Виктор Федорович, который долгое время считался креатурой Рината Леонидовича, что называется, «показывал зубки». Утверждают, что тогдашний глава правительства в довольно грубой форме отказал миллиардеру-земляку в просьбе предоставить преференции в бизнесе некоторым своим иностранным партнерам. Были и другие некрасивые сцены.

Не потому ли Ахметов стал одной из главных движущих сил наводки мостов с Тимошенко и создания ПРиБЮТа? Не потому ли Ринат Леонидович очень скупо финансировал президентскую кампанию Януковича? (И получил от «раздачи слонов» сравнительно немного, фактически, только «Евро-2012»). Не потому ли сейчас в «святая святых», в Донецке, наметилось серьезное противостояние между «ахметовским» председателем облсовета и «януковичевским» губернатором?

У таких политиков, как Арсений Яценюк, Вячеслав Кириленко, Анатолий Гриценко, Олег Тягнибок есть молодость (пусть и относительная), энергия, харизма. Все необходимое для успеха на выборах, особенно местных, где можно сконцентрироваться на определенных «точках». Не хватает лишь денег. Да и Сергей Тигипко вряд ли горит желанием снова проводить выборы за свои кровные. А у него наивысшие шансы «попастись» как раз на электорате ПР.

В свою очередь деньги есть у олигархов. И не будет еожиданностью, если даже те из них, кто является членами Партии регионов, будут вкладывать средства не так в кампанию ПР, как в совсем другие силы и лидеров. Свою «многовекторность» они уже не раз демонстрировали. Среди тех, кто финансировал на последних выборах Тигипко, Яценюка и Тягнибока, были очень неожиданные лица.

Чем больше будут фракции в местных органах власти у других политических сил, тем меньше будет там влияние Януковича и тем шире будет пространство для маневра у олигархов. Ведь именно эти органы решают вопрос доступа к приватизации имущества и земли, «разруливают» серьезные денежные потоки. А то придется за всем этим идти на поклон на Банковую. Не накланяешься…

А потому 31 октября 2010 года мы вполне можем стать свидетелями не так битвы между властью и оппозицией, как политической междоусобицы украинских олигархов. А динамическая конкурентность всегда (и в этом случае тоже) однозначно лучше, чем закостенелая монополия.

Николай Писарчук