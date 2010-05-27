Кабмин и Банковая воюют за контроль над экспортом оружия

Кабинет министров Украины инициирует переподчинение компании "Укрспецэкспорт".

Об этом сообщает сегодня газета "Коммерсантъ-Украина" (№ 86 от 27 мая 2010 года) со ссылкой на имеющуюся в своем распоряжении соответствующую межведомственную переписку.

"Из документов следует, что правительство намерено вывести компанию "Укрспецэкспорт" из-под контроля главы государства. Подобные попытки предпринимались Кабмином в период президентства Виктора ЮЩЕНКО, но безуспешно. Источники Ъ полагают, что нынешний Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не пойдет на открытый конфликт с Кабмином и уступит его планам", - пишет газета.

По информации "Коммерсанта", соответствующую инициативу подготовили Министерство юстиции и вице-премьер-министр по вопросам национальной безопасности и обороны Владимир СИВКОВИЧ. "Работа в этом направлении началась в Кабинете министров больше месяца назад – первое официальное письмо вице-премьера в Минюст датировано 2 апреля", – сообщает издание.

"Вопрос о передаче "Укрспецэкспорта" под контроль правительства СИВКОВИЧ инициировал еще в марте. Аргументация – у него должен быть полный контроль над силовым блоком, как это и оговаривалось при формировании правительства. Вице-премьер хотел назначить своего руководителя предприятия, но этому воспротивилась Администрация Президента. Там выступали за сохранение нынешнего гендиректора Сергея БОНДАРЧУКА", - цитирует газета одного из своих источников.

"Этот только кажется, что новая власть едина. На самом деле между Администрацией Президента и силовым вице-премьером противостояние было такое, что напоминало времена ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО", - цитирует газета еще одного чиновника, который пожелал остаться неназванным.

"Коммерсант" утверждает, что после того, как переговоры о смене главы "Укрспецэкспорта" зашли в тупик, В.СИВКОВИЧ инициировал переподчинение компании Кабмину. Для этого вице-премьер обратился к министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ с просьбой проанализировать действующий устав компании на соответствие законодательству. 30 апреля Минюст согласился с необходимостью изменить устав, в частности, положение о порядке назначения руководителя госкомпании.

"Конституция не наделяет Президента полномочиями, связанными с назначением руководителей госпредприятий", - отмечается в юридическом выводе Минюста. Исходя из этого, предлагается лишить СНБО как полномочий по согласованию кандидатуры главы "Укрспецэкспорта", так и функций по оперативному контролю над деятельностью компании. Все эти полномочия предлагается передать Кабмину.

Существенные изменения, согласно выводам Министерства юстиции, должны быть внесены в порядок работы спецэкспортера. В частности, юристы настаивают на том, что существование дочерних предприятий незаконно, и предлагают лишить руководство "Укрспецэкспорта" права "участвовать в формировании и реализации государственной политики в сфере экспорта и импорта продукции военного и специального назначения". Исключительное право определять приоритеты в сфере военного экспорта, по мнению представителей Минюста, принадлежит Кабинету министров.

Руководствуясь вышеописанными юридическими выводами, В.СИВКОВИЧ подписал распоряжение о необходимости до 27 мая разработать новый устав спецэкспортера. Минюст выразил готовность "предоставить помощь при подготовке соответствующих актов".

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 1 октября 2008 года заявила о необходимости переподчинения государственной компании "Укрспецэкспорт" правительству. "Если нужно будет прекращать незаконную торговлю оружием, то нужно от подчинения Президента это передавать в подчинение правительству, и тогда мы сможем навести в этом порядок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Государственная компания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий-производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент по согласованию с правительством и секретарем СНБО, а в ее оперативном управлении наивысший вес имеет СНБО. С 2005 года компанию возглавляет Сергей БОНДАРЧУК.