Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл во Львов с однодневной рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой поездки, в настоящее время глава государства знакомится с ходом реконструкции международного аэропорта «Львов», а также других объектов, которые готовятся к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В районе аэропорта Львова никаких акций протеста, о проведении которых заявляли некоторые политические силы, не происходит.

Как сообщал УНИАН, также сегодня во Львове Президент посетит 80-й отдельный аэромобильный полк Вооруженных сил Украины.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ будет председательствовать на заседании Совета регионов, которое состоится в главном корпусе Национального университета “Львовская политехника”. После завершения заседания В.ЯНУКОВИЧ примет участие в рабочем ланче с его участниками.