Янукович сегодня во Львове
08:40, 27 мая 2010Политика
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Президент посетит одну из воинских частей
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку во Львовскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки Президент ознакомится с ходом подготовки объектов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в частности аэропорта и стадиона.
Также глава государства посетит одну из воинских частей Львовской области.
Кроме того, во Львове В.ЯНУКОВИЧ проведет заседание Совета регионов.
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