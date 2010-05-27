СМИ: Пукач требует допросить Литвина

Арестованный по обвинению в убийстве Георгия Гонгадзе генерал Алексей Пукач требует допросить по этому делу "высокопоставленных лиц".

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

"Алексей Пукач через своих адвокатов подал ходатайство по делу о допросе высокопоставленных лиц, в том числе тех, которые до сих пор находятся у власти", - отметил собеседник.

По словам источников, это связано с намерением руководства Генпрокуратуры уже в первом полугодии 2010 года передать дело Пукача в суд, не установив всех подстрекателей и организаторов убийства.

На вопрос, просит ли Пукач о допросе спикера Верховной Рады Владимира Литвина, собеседник ответил: "Да".

По его словам, кроме допроса речь идет о проведении очной ставки Пукача с Литвиным.