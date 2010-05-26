Уже появился первый самовыдвиженец на звание центра Киевской области

На очередной сессии Вишневого городского совета (Киево-Святошинский район Киевской области) будет рассмотрено обращение горсовета к Кабинету министров Украины, Верховной Раде и Киевской областной государственной администрации с просьбой рассмотреть возможность перенесения административного центра Киевской области в город Вишневый.

Об этом сообщил УНИАН инициатор обращения, депутат Вишневого городского совета Игорь ШПАК.

В проекте обращения, текст которого передан УНИАН, отмечается, что «Вишневое идеально позиционировано для того, чтоб стать административным центром Киевской области. Расположенный в двух километрах от Окружной дороги город имеет в своем активе удобное транспортное сообщение, в т.ч. железнодорожное и авиационное (рядом – аэродром «Жуляны»), а главное - готовый под застройку административными зданиями 10-гектарный земельный участок. Этот участок находится в пределах города между Вишневым и Окружной дорогой и имеет мощный инфраструктурный потенциал через несколько лет превратиться в современный административный городок, в котором жители области смогут пользоваться услугами компактно расположенных областных учреждений, экономя время и терпение”.

Кроме того, отмечается в проекте документа, “преимущество расположенного в центре Киевской области Вишневого в том, что к нему будет удобно добираться жителям подавляющего большинства районов области – чего не скажешь о географии других претендентов на звание региональной столицы. Важно и то, что соседство Вишневого с Киевом решает проблему транспортного сообщения для работников десятков областных административных учреждений и ведомств, перед которыми, в случае перенесения центра за сто километров от Киева, уже возникла дилемма – искать себе другую работу или готовиться к переселению, а переселяться некуда”.

По убеждению депутатов горсовета, “индустриальное Вишневое просто создано для того, чтобы выполнить задание, поставленное областной властью: чтобы новый областной центр стал площадкой и магнитом перерегистрации всех предприятий областной собственности с тем, чтобы налоги, которые генерируются этими предприятиями, зачислялись в областной бюджет, а не растворялись бесследно в бюджете Киева».

И.ШПАК напомнил, что два года назад Вишневое уже сделало первый шаг к получению статуса регионального административного центра, выделив на центральной улице гектар земли под сооружение административного здания Киевской областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в мае председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил о целесообразности перенесения административного центра области из города Киева. В то же время губернатор не назвал город, в который может быть перенесен административный центр области.