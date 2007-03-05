Евгений Марчук назвал реальную цену базирования Черноморского флота РФ

Экс-председатель СБУ, экс-секретарь РНБО, экс- министр обороны Евгений Марчук считает цену, которую платит Россия за аренду земли и Севастопольской бухты, слишком низкой. Об этом он заявил в интервью ВВС. "Мне в течение длительного времени пришлось заниматься подготовкой соглашения относительно временного пребывания Черноморского флота на территории Украины. И тогда, прорабатывая сумму аренды, мы изучили мировую практику от Гуантанамо до Окинавы, каковвы были условия аренды и финансовые и международно-правовые и тому подобное. Когда мы обсчитали все по международным стандартам – а это и аренда земли и аренда Севастопольской бухты, и аренда водной поверхности – это 0,6 – 0,8 от цены земли, - действительно тогда выходила сумма немного больше полутора миллиардов долларов", - заявил Евгений Марчук. Однако он уточнил, что по подобным делам не существует международно-правовых регуляторов и каждая ситуация регулируется двусторонними соглашениями: "Так как скажем, база на Окинаве после войны имела свои условия. База на Кубе – свои. И вот когда мы выставили эту сумму в полтора миллиарда долларов России, переговоры надолго были приостановлены и российская сторона сразу заявила, что на такие условия не пойдет. И тогда уже впоследствии когда я не занимался этим вопросом, находясь в отставке как премьер, был принят тот вариант с 95 миллионами долларов. Да и эта сумма не идет непосредственно деньгами для Украины, а используется для погашения украинского долга перед Россией.".

Евгений Марчук считает, что теперь стоит ожидать 2017 года, когда истекает срок базирования российского флота в Украине, а между тем решать вопросы, о которых недавний говорил министр иностранных дел Украины господин Огрызко. Это и вопрос военных комендатур, маяков и много чего другого.