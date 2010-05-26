Заочники после окончания вузов получат проблемы с трудоустройством?

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ заявляет, что студенты-заочники по окончании высших учебных заведений будут иметь проблемы с трудоустройством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом Л.ОРОБЕЦ заявила в интервью журналу “Главред”.

Она заметила, что едва ли не все нововведения, введенные новым министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ относительно вступительной кампании 2010 года, направлены на достижение двух целей. «С одной стороны – заручиться поддержкой ректоров, которых независимое оценивание лишило привычных рычагов контроля за вступительной кампанией. С другой – возобновить контроль за этим процессом в «ручном режиме» со стороны министерства», – заметила Л.ОРОБЕЦ.

По словам народного депутата, можно, конечно, утешить себя тем, что удалось сохранить тестирование, однако потеряно самое главное – его обязательность для всех без исключения абитуриентов, ведь части абитуриентов на заочную форму обучения разрешили сдавать экзамены. «О каком равенстве доступа граждан к высшему образованию может идти речь, если часть претендентов на места на заочном отделении отныне будут покупать пропуск в вуз без всякой связи с предыдущей академической подготовкой и уровнем учебной компетенции?» – спросила она.

В подтверждение Л.ОРОБЕЦ напомнила ситуацию 2007 года, когда во время вступительной кампании внешнее независимое оценивание дополнялось вступительными экзаменами. «По данным социологии, во время той вступительной кампании 70% абитуриентов столкнулись с коррупцией на вступительных экзаменах», – отметила заместитель председателя “Единого Центра”.

По мнению депутата, если бы Д.ТАБАЧНИК ставил целью причинить наибольший вред праву граждан на бесплатное образование, он бы не нашел ничего хуже возобновления вступительных экзаменов. «В первую очередь речь идет о потере мотивации к учебе у абитуриентов, а затем – об ощутимом ударе по качеству подготовки специалистов. При том, что заочники получают такие же дипломы, как и остальные студенты. Скажите, кто из работодателей захочет иметь дело с такими выпускниками?» – просуммировала Л.ОРОБЕЦ.