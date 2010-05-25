Тимошенко думает, что Янукович хочет одного, а его окружение - другого

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает пропорциональную систему оптимальной избирательной системой для Украинского государства.

"По моему мнению, наиболее умная, наиболее целесообразная система выборов – это пропорциональная, с открытыми списками", - заявила она сегодня на пресс-конференции в Полтаве, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Открытые списки - это когда соединяется, когда человек избирает и члена партии, и избирает лучшего из тех, кто пришел на округ. То есть соединяются два качества – и хороший депутат, и человек, который идеологически находится в политической силе, которую поддерживает или не поддерживает человек", - объяснила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, такая система выборов "даст людям главное, чего они ожидают, - знать своего депутата, видеть его лицо, спрашивать у него о работе, но в то же время и видеть стратегию развития государства".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что "ЯНУКОВИЧ хочет 50 на 50 – мажоритарную и пропорциональную, хочет на уровне районов, городов и областей, вернее, хочет его окружение".

"Его окружение, скорее, потому что он толком не понимает, о чем идет речь, потому что он в интервью последнем сказал, что он – за мажоритарную систему выборов в сельские советы и что он за это будет бороться, он будет организовывать консультации и принимать такие законы. Он просто многого не знает, но он тоже не знает, что там есть постоянно мажоритарная система, в сельских советах, а другой не было никогда. Нужно, чтобы ему кто-то объяснил, там просто недоработало окружение из Администрации Президента… Поэтому он еще не знает, за что он борется, но те, кто его окружают, точно знают, за что они борются", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.