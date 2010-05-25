В НАТО заявляют, что поведение Украины - «беспрецедентно»

В НАТО называют «беспрецедентной» ситуацию, когда страна выполняет Годовую национальную программу подготовки к вступлению в Организацию Североатлантического договора без дальнейшего намерения обретения членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Иржи ШЕДИВИ во время встречи с журналистами в Киеве.

Он подчеркнул, что в НАТО считают внутренним делом Украины и уважают суверенное решение руководства государства относительно обретения внеблокового статуса, о чем заявляет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, имеет ли НАТО опыт сотрудничества со странами в формате Годовой национальной программы по подготовке к вступлению в Альянс, И.ШЕДИВИ отметил, что такой опыт является беспрецедентным, когда программа реализуется, а о намерении интегрироваться уже не заявляется.

«Этот опыт является беспрецедентным, чтобы работать в рамках ГНП, но не стремиться интегрироваться в Альянс», - отметил он.

Заместитель Генсека НАТО также подчеркнул, что ГНП является национальным документом, который разрабатывается и выполняется самой страной, а НАТО только оказывает помощь в имплементации этой программы.

И.ШЕДИВИ также согласился, что в условиях изменения внешнеполитического курса руководство Украины считает целесообразным пересмотреть имеющуюся нормативно-правовую базу, в частности, в вопросах сотрудничества с НАТО.

Он отметил, что после того, как эти вопросы будут проработаны, украинская сторона может обнародовать свои инициативы относительно корректировки дальнейшего сотрудничества с Альянсом, и совместными усилиями это будет уточнено в зависимости от внешнеполитического курса руководства Украины.

«Но самое главное - это не название документов, а их содержание, которое должно быть практическим и прагматичным», - отметил заместитель Генсека НАТО.

Он также подчеркнул, что руководство Украины заверило Альянс, что, несмотря на стратегическое изменение украинской внешней политики, это не повлияет на дальнейшее сотрудничество в сфере осуществления оборонной реформы.

В связи с этим И.ШЕДИВИ заявил, что руководство НАТО также получило заверение от украинской власти о продолжении участия военнослужащих Вооруженных сил Украины во всех четырех операциях под руководством НАТО.