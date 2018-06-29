Вехи недели. Медведев разочаровал, Тимошенко не убедила, Литвин занервничал

Российского президента в Украине не испугали дождь с градом и сильный ветер... Экс-премьер продолжает разыгрывать карту «оппозиционера от рождения» и верить во всепобеждающую силу собственной харизмы... Спикер парламента пытается вырваться из объятий партнеров по коалиции..

Визит Дмитрия Медведева разочаровал украинскую оппозицию. Никаких глобальных договоренностей с Януковичем достигнуто не было, сдачи национальных интересов не произошло, а подписанное министрами иностранных дел соглашение о демаркации российско-украинской границы трудно назвать невыгодным для Киева. Зато российский президент в полной мере продемонстрировал, кто в их дуэте с Януковичем ведет заглавные партии. Дмитрий Анатольевич пригласил Украину в ОДКБ (этот военно-политический союз собралась покинуть Беларусь) и без обиняков дал понять, что газопроводные «потоки» в обход Украины «Газпром» строить будет. Медведев не забыл похвастаться киевским студентам iPad-ом, призвал проверить компьютерную грамотность украинских министров и вообще вел себя как званый гость, которого хозяева не знали, где лучше усадить. Удивил хозяин Кремля визитом к мемориалу жертвам Голодомора. Виктору Януковичу пришлось пережить неприятные моменты из-за падения на него венка у памятника Неизвестному солдату, в котором некоторые экзальтированные личности усматривают знак свыше. Правда, Виктор Федорович собирается «сбросить газ» в процессе сближения с Россией и без «веночного» напоминания.

Министру иностранных дел Константину Грищенко пришлось с парламентской трибуны убеждать парламентариев, что Украина не сдаст россиянам контроль над Керчь-Еникальским каналом в Азовском море. Впрочем, делимитация морской акватории с точки зрения проведения акций протеста малоперспективна: трудно представить, что оппозиционеры, подобно активистам «Гринписа», будут на моторках мешать передвижению кораблей. И еще о дипломатии: 394 парламентария (против выступила фракция КПУ) согласились допустить иностранных военных на территорию Украины для проведения учений в этом году. При этом ни воздушных шариков «Нет НАТО», ни депутатских пикетов в сессионном зале парламента не наблюдалось.

Виктор Янукович во время визита Медведева заговорил о стремлении Украины вернуться на центральноазиатский рынок газа, откуда нашу страну пять лет назад вытеснили. Нельзя сказать, что эта инициатива нашла отклик в сердце российского президента. Украинскому главе государства придется продемонстрировать, что он способен решить вопрос диверсификации поставок «голубого золота» в страну. Видимо, самое время министру топлива и энергетики Юрию Бойко готовиться к визиту в Ашхабад, восстанавливать старые связи.

Жаждущая конкурировать с властью Юлия Тимошенко обращалась к сторонникам преимущественно со страниц отечественной и зарубежной прессы, и эти интервью сложно назвать лучшими в карьере лидера БЮТ. После их прочтения не покидает ощущение, что Юлии Владимировне нечего сказать своим избирателям, кроме сакраментального «Кто любит меня – за мной!» Тимошенко говорит о своей неизменной оппозиционности и называет Виктора Януковича своим единственным оппонентом, сдабривая эти утверждения оскорбительными эпитетами в адрес недавнего ситуативного партнера. Добрые слова достались исключительно членам «нашей прекрасной команды» и сопровождались рассказом о необходимости перерегистрировать фракции БЮТ в советах всех уровней. Со стороны это напоминает предложение супружеским парам раз в год заглядывать в ЗАГС для подтверждения силы чувств. Демонстрируя непоколебимую уверенность в собственной непогрешимости, Тимошенко вряд ли найдет общий язык с потенциальными соратниками по оппозиции.

Впрочем, и представители власти не горят желанием вести диалог с лидером БЮТ. Николай Азаров, к примеру, не видит никакой возможности для конструктивного обсуждения с Тимошенко проблем экономического состояния государства. Премьер обещает принятие в скором времени новых Бюджетного и Налогового кодексов и предлагает оппозиционерам извиниться за свои действия в парламенте 27 апреля. Показательно, что «регионалы» за разбитые носы оппонентов извиняться не собираются. Владимиру Литвину пока удалось спустить на тормозах горячее желание коалициантов лишить депутатской неприкосновенности представителей «НУНС» Парубия и Грымчака (последний, к слову, госпитализирован). Спикер отлично понимает, что уголовное преследование парламентария ударит по его собственному авторитету, поэтому призывает сделать выводы из случившегося в Верховной Раде при ратификации Харьковских соглашений без привлечения Генеральной прокуратуры.

Самому Владимиру Михайловичу в ближайшее время придется несладко: представляющие Партию регионов коллеги по коалиции взяли курс на проведение местных выборов 31 октября 2010 года, хотя сам Литвин настаивает на дате 27 марта 2011 года. Логика соратников Януковича понятна: они стремятся закрепиться на местах, ради чего готовы изменить избирательный закон и внедрить выборы по смешанной системе. При удачной реализации этого плана не исключается перенесение этого алгоритма на выборы Верховной Рады. Интересы литвиновцев и коммунистов «регионалы» готовы проигнорировать – партии власти сегодня не до сантиментов.

Евгений Магда