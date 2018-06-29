Что Янукович шепнул на ухо Владимиру? (фоторепортаж)

В день Cвятой Троицы Президент помолился в Киево-Печерской лавре. Божественную литургию по случаю праздника провел Предстоятель Украинской православной церкви, Митрополит Киевский и всей Украины Блаженнейший Владимир.

Пресс-служба главы государства сообщила, что «вместе с Виктором Януковичем на богослужении присутствовали глава Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, народные депутаты, правительственные чиновники, верующие”... хотя последних в непосредственной близости от Президента со свитой как раз и не наблюдалось. Как всегда на подобных мероприятиях.

Обратил на себя внимание тот факт, что поздравление Азарова с праздником Троицы оказалось по крайней мере вдвое длиннее поздравления от Януковича и появилось на правительственном портале в восемь утра - на час раньше, чем поздравление на официальном сайте Президента. И если глава государства вспомнил лишь о том, как “Святой Дух сошел на апостолов и вдохновил их нести в мир силу Христовой истины”. То премьер не только рассказал об “извечной склонности христианскому служению”, которое дает “твердую опору на общепризнанные идеалы добра и справедливости” но еще и привязал это к современным потребностям. Мол, “национальные духовные традиции будут служить надежной основой для экономических и социальных преобразований”, потому что “Украина хочет на принципах христианской морали построить общество, в котором будут господствовать мир и согласие”.

Да и во время богослужения “первым” в рядах правительственных чиновников тоже стал Азаров, а не Янукович…

Интересно, не стоит ли считать такой “перекос” в сторону премьера нарушением субординации, на что Президент, как известно, может отреагировать довольно резко. И неоднократно это демонстрировал…

Напомним, что в марте Виктор Федорович во время встречи с новоназначенными руководителями Крыма в Симферополе возмутился тем, что собравшиеся не записывают за ним: “Прошу вас записывать. Я не лекцию приехал читать в Крым. Я спрошу по полной программе”, - заявил Президент.

А в прошлый четверг вообще грозился уволить министра угольной промышленности за то, что приехав в Луганск, не нашел того в своей свите. И решил, что министр самостоятельно “променял” поездку с Президентом на заседание правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики под председательством первого вице-премьера. “Я ему (министру угольной промышленности Ященко – ред.) 1% оставлю. На 99% я ему покажу другое место работы”, - пообещал тогда Янукович . В Кабмине после этого два дня объясняли, что “демарш” не был самостоятельным решением министра и переводили стрелки на Администрацию Президента, которая, мол не “заказала” участия правительственного чиновника в президентской поездке...