Что Янукович шепнул на ухо Владимиру? (фоторепортаж)

Что Янукович шепнул на ухо Владимиру? (фоторепортаж)

14:54, 23 мая 2010
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На богослужении светская власть выстроилась во что-то вроде почетного караула... Азаров стал перед Януковичем... Да и поздравление премьера вывесили в Интернете на час раньше...

В день Cвятой Троицы Президент помолился в Киево-Печерской лавре. Божественную литургию по случаю праздника провел  Предстоятель Украинской православной церкви,  Митрополит Киевский и всей Украины Блаженнейший Владимир.

В день Cвятой Троицы Президент помолился в Киево-Печерской лавре

Божественную литургию по случаю праздника провел Предстоятель Украинской православной церкви, Митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Владимир

Пресс-служба главы государства сообщила, что «вместе с Виктором Януковичем на богослужении присутствовали глава Верховной Рады Владимир Литвин, премьер-министр Николай Азаров, народные депутаты, правительственные чиновники, верующие”... хотя последних в непосредственной близости от Президента со свитой как раз и не наблюдалось. Как всегда на подобных мероприятиях.

На богослужение Президент, правительственные и более мелкие чиновники выстроились во что-то вроде “почетного караула”...

Обратил на себя внимание тот факт, что поздравление Азарова с праздником Троицы оказалось по крайней мере вдвое длиннее поздравления от Януковича и появилось на правительственном портале в восемь утра - на час раньше, чем поздравление на официальном сайте Президента. И если глава государства вспомнил лишь о том, как “Святой Дух сошел на апостолов и вдохновил их нести в мир силу Христовой истины”. То премьер не только рассказал об “извечной склонности христианскому служению”,  которое дает “твердую опору на общепризнанные идеалы добра и справедливости” но еще и привязал это к современным потребностям. Мол, “национальные духовные традиции будут служить надежной основой для экономических и социальных преобразований”, потому что “Украина хочет на принципах христианской морали построить общество, в котором будут господствовать мир и согласие”.

Да и во время богослужения “первым” в рядах правительственных чиновников тоже стал Азаров, а не Янукович…

Сразу бросилось в глаза: если Янукович пришел в Лавру как первое лицо...

…то в “строю” оказался уже “вторым”

Интересно, не стоит ли считать такой “перекос” в сторону премьера нарушением субординации, на что Президент, как известно, может отреагировать довольно резко. И неоднократно это демонстрировал…

После богослужения Янукович подошел к Владимиру

...и кажется что-то прошептал ему на ухо. Интересно, что именно?

Напомним, что в марте Виктор Федорович во время встречи с новоназначенными руководителями Крыма в Симферополе возмутился тем, что собравшиеся не записывают за ним: “Прошу вас записывать. Я не лекцию приехал читать в Крым. Я спрошу по полной программе”, - заявил Президент.

А в прошлый четверг вообще грозился уволить министра угольной промышленности за то, что приехав в Луганск, не нашел того в своей свите. И решил, что министр самостоятельно “променял” поездку с Президентом на заседание правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики под председательством первого вице-премьера. “Я ему (министру угольной промышленности Ященко – ред.) 1% оставлю. На 99% я ему покажу другое место работы”, - пообещал тогда Янукович . В Кабмине после этого два дня объясняли, что “демарш” не был самостоятельным решением министра и переводили стрелки на Администрацию Президента, которая, мол не “заказала” участия правительственного чиновника в президентской поездке...

Анна Ткаченко

Фото с официального сайта Президента Украины

 

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