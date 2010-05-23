Янукович в Киево-Печерской лавре принимает участие в Богослужении
12:09, 23 мая 2010Политика
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Литургию проводит Владимир
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Киево-Печерской лавре принимает участие в Богослужении по случаю дня Святой Троицы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Божественную литургию по случаю праздника проводит предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополит Киевский и всей Украины Блаженнейший ВЛАДИМИР.
Вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ на Богослужении присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, народные депутаты Украины, члены правительства, верующие.
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