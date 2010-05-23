Янукович в Киево-Печерской лавре принимает участие в Богослужении

Литургию проводит Владимир

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Киево-Печерской лавре принимает участие в Богослужении по случаю дня Святой Троицы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Божественную литургию по случаю праздника проводит предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополит Киевский и всей Украины Блаженнейший ВЛАДИМИР. Вместе с В.ЯНУКОВИЧЕМ на Богослужении присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, народные депутаты Украины, члены правительства, верующие.

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