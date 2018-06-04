Тимошенко: Господи, храни Америку и Украину (фоторепортаж)

Тимошенко: Господи, храни Америку и Украину (фоторепортаж)

20:07, 03 марта 2007
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"Я буду, как это делал президент Рейган, противодействовать оппонентам демократии и свободы в моей стране», - заявила лидер БЮТ в Вашингтоне...

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в последний день своего визита в США получила награду «За честь и признание» от Республиканской партии США, которой отмечен ее вклад в развитие демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, награду в виде книги с письмами экс-президента США Рональда Рейгана Ю.ТИМОШЕНКО вручил член редколлегии «Wall Street Journal» Джон ФАНД.

Юлия Тимошенко

Вручение состоялось на банкете памяти Р.Рейгана в рамках 34-й ежегодной конференции в формате «Conservative Political Action Conference».

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

На банкете присутствовали более двух тысяч человек, его транслировал в прямом эфире один из американских телеканалов.

 

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