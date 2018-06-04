Тимошенко: Господи, храни Америку и Украину (фоторепортаж)
"Я буду, как это делал президент Рейган, противодействовать оппонентам демократии и свободы в моей стране», - заявила лидер БЮТ в Вашингтоне...
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в последний день своего визита в США получила награду «За честь и признание» от Республиканской партии США, которой отмечен ее вклад в развитие демократии.
Как передает корреспондент УНИАН, награду в виде книги с письмами экс-президента США Рональда Рейгана Ю.ТИМОШЕНКО вручил член редколлегии «Wall Street Journal» Джон ФАНД.
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Вручение состоялось на банкете памяти Р.Рейгана в рамках 34-й ежегодной конференции в формате «Conservative Political Action Conference».
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На банкете присутствовали более двух тысяч человек, его транслировал в прямом эфире один из американских телеканалов.
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