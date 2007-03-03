В Нашей Украине считают, что Волгой должна заняться Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины должна дать оценку заявлениям народного депутата, члена фракции СПУ Василия ВОЛГИ относительно того, что антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске парламента в случае его подписания Президентом Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

“Я хотел бы, чтобы это заявление прокомментировала Генеральная прокуратура, если она у нас существует как правоохранительный институт, поскольку это граничит с призывами к совершению антиконституционных и антигосударственных действий”, - сказал он.

В то же время А.ШКИЛЬ отметил, что, судя по всему, Генпрокуратура комментировать такие высказывания не будет. По его словам, каждый народный депутат должен помнить, что Президент был, есть и будет оставаться гарантом Конституции, и неповиновение гаранту Конституции означает неповиновение самой Конституции.

При этом А.ШКИЛЬ выразил надежду, что такое заявление является мнением “только одного экстремально настроенного Василия ВОЛГИ”. “Но если такое заявление будет поддержано хотя бы какой-то из политических сил антикризисной коалиции, то я готов буду это комментировать как попытку совершения антиконституционного заговора. И здесь уже сразу должна действовать Генеральная прокуратура”, - сказал он.

По словам А.ШКИЛЯ, сейчас никто не хочет дополнительной эскалации напряженности, потому комментарии одной политической силы могут появляться лишь в ответ на заявления определенной политической силы, а не отдельного депутата. “Я почти уверен, что официальная позиция, скажем, СПУ, именно такова, но она не обнародовалась. Обмен заявлениями может состояться. Хуже всего, что это не решит проблемы”, - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА в интервью газете “День”(№38 от 2 марта) заявил, что антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске Верховной Рады в случае подписания его Президентом Украины. “Мы выполнять никакого указа о роспуске парламента не будем”, - сказал он. Народный депутат подчеркнул, что в случае появления такого указа “все центральные органы исполнительной власти берутся под жесткую охрану войсками МВД”. “Войска МВД отработают в соответствии с Конституцией, охраняя общественный покой и конституционный порядок в стране”, - сказал В.ВОЛГА. Кроме того, по словам депутата, после такого указа будет принято срочное решение Верховной Рады о том, что парламент не признает легитимными указы главы государства.