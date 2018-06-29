Российские «обломы» на переговорах в Киеве

После визита Российского президента Дмитрия Медведева появилась надежда, что события, которые должны были бы символизировать “укрепление” российско-украинских отношений и возобновление нашего “стратегического” партнерства не будут изменяться так быстро, а решения не будут приниматься так мгновенно, как это было сделано в Харькове.

По крайней мере, фразу украинского Президента Виктора Януковича, сказанную на пресс-конференции двух президентов “в таком темпе работать нельзя”, отдельные политологи расценили именно так, прибавив, что особого прорыва добиться не удалось. Мы же считаем, что новая украинская власть, наконец начала понимать, что ее идеальное видение сотрудничества и стратегического партнерства с Россией отличается от идеального видения такого сотрудничества со стороны России. Когда-то Владимир Путин, говоря об Украине, которая настаивала на нерушимости права собственности относительно украинской ГТС, сказал, что “девушку следует лишить иллюзий”. Мол, она нам не так уж и нужна, эта ГТС. Так вот, если под “девушкой” понимать новую украинскую власть (хотя, не смешите нас, какая она после харьковских соглашений уже “девушка”?!), похоже, она наконец поняла, что пора прощаться с иллюзиями. Как и поняла, что “любить по-русски” и договариваться по-партнерски - это далеко не равнозначные понятия.

Что не удалось из того, что планировала Российская Федерация в своей программе молниеносной полномасштабной кооперации с Украиной?

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ, ИЛИ КОГДА РУСОФИЛ БОГУСЛАЕВ СТАНОВИТСЯ УКРАИНЦЕМ Общий авиастроительный комплекс – давняя мечта россиян. Непосвященных проинформируем, что российский авиастроительный комплекс - одна из самых убыточных отраслей российской экономики. На сайте Объединенной Авиастроительной компании «ОАК» в рубрике «Инвесторам и акционерам» можно прочитать о том, что консолидированный внешний долг корпорации, по состоянию на 29 марта 2010 года, составляет 126,5 млрд. рублей. В конце 2009 года премьер-министр России Владимир Путин констатировал, что целый ряд контрактов российских авиастроителей принесли не прибыль, а убытки. Другими словами, существование ОАК непосредственно зависит от способности государства Россия дотировать свою авиастроительную отрасль.

Поэтому не удивительно, что российская компания очень хочет объединиться с украинской. Для чего ОАКу концерн «Антонов», не стесняясь, говорят сами российские эксперты. По их мнению, российские авиастроители очень заинтересованы в конструкторском потенциале АНТК им. Антонова. Дело в том, что россияне в последние годы чувствуют серьезные проблемы с созданием современных транспортных и пассажирских самолетов, точнее говоря, они их просто разучились делать. Тогда как АНТК им. Антонова, невзирая на все проблемы в отечественном авиастроении, остается одним из лучших КБ мира. "Украина и Россия должны иметь единый авиастроительный комплекс - "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)", - такие рефрены провозглашает президент ОАК Алексей Федоров. Последний раз - 18 мая, в ходе заседания украинско-российского экономического форума. А раньше, до встречи премьер-министров Украины и России в Харькове 26 апреля россияне подготовили Проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в отрасли авиастроения. Хотя в Харькове документ так и не был подписан, он дает возможность более четко понять, как в России видят процесс объединения корпорации «Антонов» и ОАК.

Сознаться, после подписания харьковских соглашений казалось, что еще шаг - и Украина потеряет КБ Антонов навсегда. Учитывая неустойчивость “регионалов” под натиском предложений со стороны российских партнеров, казалось, что с “Антоновым” уже можно распрощаться. Но не тут то было... Как это ни странно, но на защиту украинского концерна стал президент компании “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев, известный как давний и последовательный сторонник углубления кооперации между украинскими и российскими авиастроителями. После президентских выборов народного депутата от Партии Регионов Богуслаева не без основания называют наиболее влиятельным человеком в отечественном авиапроме. Интересно, что человек, который на конференциях и тусовках говорил об извечной дружбе и партнерстве между Россией и Украиной, проявил себя, как настоящий прагматик или патриот (как вам больше нравится). “Было такое намерение, чтобы 50%+1 акция украинского концерна «Антонов» были поглощены российской стороной. Но это не объединение, это было бы поглощение. Но подождите, сегодня нужно понимать, кто в долгах, а кто в шелках! У кого есть кредиты на миллиард долларов – ведь это долги, а у кого – кредитов нет. Это же неравные условия! Тогда кто будет объединяться: попрошайка с богатым или богатый с попрошайкой?», - прокомментировал объединение Богуслаев. Поэтому, как говорится, дружба дружбой, а табачок - врозь.

Единственное, чего удалось добиться ОАК, так это создания совместно с концерном “Антонов” предприятия по продаже и обслуживанию самолетов Ан, а также комплектующих к ним. Соответствующее соглашение было подписано 18 мая.

СЛИЯНИЕ ГАЗПРОМА И НАКА: ФИРТАШ ЗАГОВОРИЛ, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ

Мы не собираемся хвалить вновь назначенного председателя НАК Нафтогаз Бакулина и его шефа - министра Бойко. Пока еще все их новации свелись к чистке аппарата НАКа и негласному содействию в возвращении 11 миллиардов кубометров газа РосУкрЭнерго. Энергетический эксперт Михаил Гончар считает, что возвращение НАКом 11 миллиардов кубометров долга РосУкрЭнерго так ослабит кампанию, что уже ничего не будет мешать Газпрому слиться в едином газовом экстазе с Нафтогазом. То есть возвращение этого долга, по мнению, эксперта, - один из этапов в операции из поглощения Газпромом Нафтогаза и газотранспортной системы с системой подземных хранилищ. Но я слышала и другие версии. Согласно гипотезе одного из прежних сотрудников НАКа, газ РУЭ НАК таки вернет. Но так не очень заметно для чужих глаз, якобы именно для этого НАК согласился на закупку дополнительных объемов газа. Да и не исключено, что у самого Дмитрия Фирташа виденья будущего НАКа несколько отличается от виденья Николая Азарова, по крайней мере в части перспектив приватизации компании, и ее наиболее «лакомых» дочерних структур. Если в парламент выносится вывод экспертного совета Национальной Академии Наук, написанный на заказ правительства, где говорят, как неплохо было бы передать украинскую трубу СП, созданному на базе Нафтогаза и Газпрома, то Дмитрий Фирташ (кажется, фактический руководитель НАКа, который стоит за спиной Юрия Бойко) публично говорит, что слияние НАКа и Газпрома - это неправильно, “потому что тогда Россия поглотит Украину. Посчитайте, сколько стоит «Газпром» и сколько – «Нафтогаз»? Можно на это идти, но, предложив России, что мы приобретем половину «Газпрома». А для этого нам с вами нужны деньги и их одобрение». «Они же больше работают с имперской замашкой и хотят поглотить «Нафтогаз», а не что-то нам отдать. Потому я не верю, что слияние с «Газпромом» состоится».

Символической является мысль, выраженная одним пророссийски ориентированным экспертом, о том, что “украинский народ оказался неготовым к мысли о слиянии Нафтогаза и Газпрома, что якобы российские партнеры понимают, что темп сближения слишком быстрый, потому что Нафтогаз и ГТС - это священная корова для украинцев”. Впрочем, не исключено, что ГТС окажется священной коровой не только для маленьких украинцев, но и для большого украинца Фирташа, который захочет единолично руководить потоками и объемами. И тогда российские сценарии могут быть изменены.

НАДОЛГО ЛИ ПОДПИСАЛАСЬ УКРАИНА ПОД РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКОЙ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ? Совместное заявление по Приднестровскому урегулированию двух президентов кое-кто считает геополитическим проигрышем Украины. Не без основания в очередной раз обвиняя Украину в том, что она “подписалась” под политикой Москвы.

Вышеупомянутое заявление мы показали нескольким экспертам, которые занимаются приднестровским урегулированием. Их оценки этого заявления были неоднозначными. Напомним, что перед визитом Медведева в российских СМИ появилась “утечка” о том, что якобы Москва будет требовать отказа от пребывания в Приднестровье миссии международных наблюдателей EUBAM. Впрочем, в заявлении по результатам визита, обнародованном на сайте российского главы государства и подписанном Украиной, ничего об этом не сказано. Однако, там были законспирированы другие “уступки”. Так, например, в заявлении говорится, что Россия и Украина выступают за укрепление дружбы и урегулирование конфликта между Приднестровьем и Молдовой на основании территориальной целостности и конституционного нейтралитета. То есть Россия дает понять, что они гарантируют мир, если Молдова гарантирует конституционный нейтралитет. (Норму о нейтралитете Молдовы протащили при предыдущей власти по настоянию Москвы, а нынешняя власть хотела ее пересмотреть). Также Россия настойчиво говорит о необходимости присутствия наблюдателей от ОБСЕ. Присутствие наблюдателей от ОБСЕ, по мнению экспертов, не означает то, что должны приехать новые наблюдатели. А просто тому российскому батальону, который находится в Молдове и выведения которого добивалась Молдова последние годы, предоставят мандат ОБСЕ.

Настоящим документом россияне хотят закрепить статус-кво, создать все условия для Приднестровья в транспортной и торгово-экономической сфере. И Украина, подписывая заявление, фактически разделяет российскую политику в зоне конфликта и признает ее стабилизирующую роль в миротворческой операции. Впрочем, есть одно но... Такое вот заявление не является документом, который имеет юридическую силу. Потому взгляд Украины, выраженный в общем заявлении, может измениться с изменением власти или с изменением конъюнктуры. К тому же, прямолинейное поведение Приднестровья, которое не соглашается на статус автономии (что является привычным для зоны этнических конфликтов), дает все права изменять свои взгляды, когда придет время. Тем более, когда в зоне конфликта присутствуют европейские партнеры из миссии EUBAM.

Петр Черных, Маша Мищенко