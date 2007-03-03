Грач считает, что Ющенко обнажает свою ненависть к России

Народный депутат Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ считает "глумлением над историей и над народом" инициативу создания в Украине музея советской оккупации.

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном корреспонденту УНИАН пресс-службой депутата.

Л.ГРАЧ напомнил, что с инициативой о создании музея советской оккупации выступил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По мне нию депутата, подобные инициативы направлены на прививание в обществе идеалов забвения истории, "западнического очернения подвига наших прадедов, дедов, отцов, уничтожения корней, связывающих воедино наши народы". "Выставляя советский период развития Украины как оккупационный, проповедники подобных идей обнажают свою ненависть к России. Такая ультра-радикальная политика, в основе которой лежит глумление над народом, символизирует Украину без будущего", - заявляет лидер коммунистов Крыма.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, находясь с визитом в Грузии, высказался за создание в Украине Музея советской оккупации. Об этом он сказал журналистам после посещения такого музея в Тбилиси.