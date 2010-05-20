Старый Рух времен Чорновила восстановить невозможно?

Лидер Народного Руха Украины, народный депутат Борис ТАРАСЮК считает, что Украинская народная партия не имеет желания объединяться с НРУ в единую партию, которая была единой при Вячеславе Чорновиле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил председатель Народного Руха Украины, отвечая на вопрос о возможностях объединения демократических сил.

«УНП не имеет желания объединяться, - отметил политик. – Причем мне прямо говорили о том, что они (УНП – УНИАН) не собираются менять название своей партии. Так что предлагается названием Руха поступиться?».

«Если говорить искренне об объединении патриотических сил, то нужно знать заранее, что эти политические силы, или партии готовы к объединению независимо от бренда», - отметил Б.ТАРАСЮК. По его словам, «мы имеем опыт Польши, Литвы, других стран, свидетельствующий об отходе от брендов.

«Если бы была готовность со стороны партий национально-демократического направления к настоящему объединению, мы были бы готовы к этому, - подчеркнул лидер НРУ. – Но нужно быть искренними, понимаете. Когда мы свои амбиции прячем, когда мы выступаем за объединение демократических сил, другие пытаются выпячиваться и изображать из себя «гетманчуков». Это не искренний подход, который необходим как в политике, так и в жизни»