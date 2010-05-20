Почти все депутаты БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал парламента
...после спора с Мартынюком
Почти все депутаты из фракций БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парламенте продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта «О государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».
Рассмотрение идет по поправкам.
После того, как в очередной раз не была поддержана поправка от народных депутатов, которые входят в оппозицию, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО заявил, «принимая во внимание то, что ни одна из наших поправок, которые мы, оппозиция, здесь сотни подали, коалицией не поддержаны и фактически процесс принятия важного документа – государственной программы - превращен в профанацию, я призываю оппозиционных депутатов покинуть зал Верховной Рады Украины и пусть власть сама играет в этот цирк, которым они занимаются».
В ответ первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании сказал: «если мы правильно поняли заявление Олега ЛЯШКО, то у оппозиции появился новый лидер».
После этого часть депутатов из фракций НУ-НС и БЮТ покинули сессионный зал. На данное время от этих фракций в зале около 10 народных депутатов, но большинство из них является членами коалиции.
На данное время рассмотрено около 250 из более чем 400 поправок в законопроект.
Как известно, заседание парламента продлено до завершения рассмотрения программы.