Почти все депутаты БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал парламента

Почти все депутаты из фракций БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в парламенте продолжается рассмотрение во втором чтении законопроекта «О государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год».

Рассмотрение идет по поправкам.

После того, как в очередной раз не была поддержана поправка от народных депутатов, которые входят в оппозицию, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО заявил, «принимая во внимание то, что ни одна из наших поправок, которые мы, оппозиция, здесь сотни подали, коалицией не поддержаны и фактически процесс принятия важного документа – государственной программы - превращен в профанацию, я призываю оппозиционных депутатов покинуть зал Верховной Рады Украины и пусть власть сама играет в этот цирк, которым они занимаются».

В ответ первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании сказал: «если мы правильно поняли заявление Олега ЛЯШКО, то у оппозиции появился новый лидер».

После этого часть депутатов из фракций НУ-НС и БЮТ покинули сессионный зал. На данное время от этих фракций в зале около 10 народных депутатов, но большинство из них является членами коалиции.

На данное время рассмотрено около 250 из более чем 400 поправок в законопроект.

Как известно, заседание парламента продлено до завершения рассмотрения программы.