Янукович рассказал, чего он хочет от Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает от оппонентов предложений по модернизации страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, отвечая на вопросы журналистов о его отношении к критике со стороны оппонентов.

“Я ожидаю от оппонентов предложений как можно модернизировать нашу страну, какие реформы необходимо осуществить, каким путем надо идти. Если оппозиция будет иметь конструктивные конкурентоспособные проекты, «никто против не будет», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что абсолютно спокойно воспринимает критику оппонентов, поскольку это неотъемлемая составляющая демократического общества.

«У наших людей есть разные мнения, точки зрения, и это хорошо. Но мы сейчас должны объединить общество для строительства сильного государства, его развития, модернизации, для улучшения жизни людей», – заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что Украина в последнее время очень много потеряла, в том числе – и в связи с кризисом. По словам В.ЯНУКОВИЧА, кризис подтолкнул нас на путь реформ во всех направлениях жизнедеятельности страны. «Поэтому когда оппозиция говорит, что она с чем-то не согласна, я хотел бы, чтобы она предлагала альтернативу, а не просто критиковала”, - добавил он.