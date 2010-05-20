Скандал с министром: у Азарова перевели стрелки на Левочкина

Со стороны Администрации Украины не было обращения к Секретариату Кабинета министров о необходимости участия министра угольной промышленности Юрия ЯЩЕНКО 20 мая в Луганске в заседании регионального комитета экономических реформ.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

«Мы проверили всю документацию и установили, что от Секретариата Президента не было обращения об участии Юрия ЯЩЕНКО в заседании регионального комитета экономических реформ. Именно поэтому ему и не давалось поручение сопровождать в поездке Президента и участвовать в заседании», - заявил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Луганске Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе заседания регионального комитета экономических реформ возмутился и заявил о высокой вероятности освобождения от должности министра угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО из-за того, что он принял решение не ехать с Президентом в рабочую поездку в Луганск, поскольку планировал принять участие в заседании Правительственного комитета.

В пресс-службе Минуглепрома УНИАН сообщили, что Ю.ЯЩЕНКО сегодня утром участвовал в заседании правительственного комитета по вопросам развития отраслей экономики под председательством первого вице-премьера Украины Андрея КЛЮЕВА.