Янукович говорит, что его темп работы не все смогут выдержать

«Моя задача - поднять актив страны, модернизировать государство», - заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Луганске, выступая на заседании Регионального комитета экономических реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, многие годы система госуправления была отсталой. «Неэффективная коалиция привела к тому, что обеспечение жизни в регионах не производилось», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент считает, что в каждом регионе надо определить приоритеты, найти четкие механизмы реализации, разработать неотложные меры на 2010 год. «Я очень хочу, чтобы мы с вами стали партнерами: центр и региональная власть. Для нас важно, чтобы было понимание и на уровне населения страны, чтобы они понимали, что будет со страной в ближайшее время», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к присутствующим представителям региональной власти.

«Самое главное, активную часть (населения - УНИАН) надо задействовать, чтобы видели перспективу, чтобы работали с азартом. Я уверен, что он появится… Сейчас наша с вами задача - не обмануть надежды людей, сделать то, что обещали», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал чиновникам задать такой темп работы, который не все смогут выдержать. «Но я постараюсь показать вам пример», - заявил он.