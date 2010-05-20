Мартынюк заявил нардепам, что плохо видит, но хорошо слышит

“Уважаемые коллеги, народные депутаты, вы меньше слушайте крикунов в сессионном зале, а слушайте ведущего. Если вы хотите, чтобы заседание Верховной Рады проводил не председатель, а представители „Нашей Украины”, то вы, пожалуйста, сажайте его в Президиум и голосуйте так, как они вам предлагают, если вам не нужен председатель...” – рекомендацию такого содержания сегодня на заседании ВР выдал первый заместитель Литвина Адам Мартинюк во время бурного обсуждения законопроектов о внесении изменений в законы о налогообложении и о повышении акцизов.

Также Адам Иванович сообщил нардепам, что от их криков “ничего не изменится. Я плохо вижу, но хорошо слышу”, - добавил первый вице-спикер.