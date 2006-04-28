Анжелика Рудницкая докажет в суде, что Пономарев хотел от нее детей

Экс-ведущая телепрограммы «Территория А» Анжелика Рудницкая намерена добиться от Александра Пономарева публичных извинений просит киевских журналистов организовать их совместную встречу.

А пока она опротестовала решение Оболонского суда Киева, который на днях счел ее обвинения в адрес Пономарева несостоятельными, обязав уплатить компенсацию в 1 тыс. грн.

Напомним, что Пономарев подал в суд на Рудницкую за то, что она в одном из интервью утверждала, будто артист предлагал ей родить ему ребенка.

На пресс-конференции в четверг телеведущая заявила, что Пономарев должен извиниться не только передней, но и перед матерью его детей – Аленой Мозговой».

По мнению Рудницкой, именно конфликт с Пономаревым привел к тому что все каналы отказываются с ней сотрудничать. Все началось в 2000 году, когда Рудницкая рассказала еженедельнику «I love You”, как Пономарев говорил ее матери, что хочет от Анжелики ребенка. В том же году, рассказала Рудницкая, новые владельцы канала ICTV, в эфире которого шла «Территория А», сняли программу с эфира. В 2005-м газета «Факты» разместила публикацию о 10-летии программы «Территория А» с упоминанием о конфликте. «Территорию А» снова сняли с эфира, на этот раз, «Первого национального». Непонятно, как Рудницкая намерена доказать свою правоту, пока известно, что кроме показаний ее мамы, других свидетельств нет.

В свою очередь Александр Пономарев прокомментировал эту ситуацию газете «Сегодня»: «Это попытка пропиарить свое имя за счет моего».

По словам Александра, вышеупомянутых разговоров с матерью Анжелики не было: «Это просто не правда! Как вы это представляете, что я хожу по городу и предлагаю всем детей?

Суд подтвердил мою правоту – теперь ей будет неповадно говорить обо мне такие шутки.»

Газета "Сегодня"