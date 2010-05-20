Литвин понял, как надо бороться с «торговлей» партиями

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за проведение перерегистрации политических партий страны для борьбы с их «торговлей».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ливадийском дворце (Ялта) на пленарном заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

«У нас есть люди, которые за деньги оформляют партию, а потом продают ее под сезон», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН назвал партийную систему Украины изуродованной и заявил, что в стране существует около 180 партий.

«Давайте принципиально поставим вопрос о том, чтобы провести перерегистрацию политических партий, чтобы исполнялся закон: партии должны иметь отделения в большинстве областей, а в этом большинстве областей – в большинстве регионов – должны иметь определенную кредитную историю. Тогда у нас не будет проблем», - заявил председатель Верховной Рады.