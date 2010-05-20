Литвин спрогнозировал дату местных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что датой выборов в органы местного самоуправления будет определен март 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время пленарного заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при Председателе Верховной Рады Украины, которое проходит в Ливадийском дворце (Ялта).

«Идут дебаты по поводу даты проведения территориальных выборов. Мы с вами, очевидно, едины в том, что это - март 2011 года», - сказал Председатель парламента и подчеркнул, что в настоящее время «нужно сделать все, чтобы мы снова ничего не наломали», и для этого, отметил он, нужно выработать один документ - единый и унифицированный, чтобы перед началом избирательной кампании не менять правила ее проведения «под политический момент».

В.ЛИТВИН отметил, что по результатам парламентских слушаний по этому вопросу, которые состоялись в парламенте, не были выработаны совместные решения. «Поэтому участники сегодняшнего заседания Консультативного совета должны искать общее решение», - сказал он.