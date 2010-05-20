Кириленко вышел от следователя

Лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО отмечает непредвзятость следователей по делу о событиях 27 апреля в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после допроса у следователя прокуратуры Киева по делу о событиях в парламенте во время ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

«Вопросы были разные, но они не носили предвзятый характер», - сказал В.КИРИЛЕНКО, допустив, что поскольку депутатов от политической силы вызвали многих, их допрос может продлиться и завтра.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром 12 из 17 народных депутатов группы «За Украину!» пришли по вызову в следственный отдел прокуратуры Киева для дачи показаний по делу о событиях 27 апреля в парламенте.

Среди них – В.КИРИЛЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Иван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЕР, Андрей ПАРУБИЙ, Григорий КУЛЬЧИНСКИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Ксения ЛЯПИНА, Станислав АРЖЕВИТИН, Владимир КАРПУК.